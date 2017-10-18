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Tarihi Sur'un altyapısı yenileniyor

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce tarihi Sur İlçesi'nde yapılan altyapı yenileme çalışmaları kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin yapım çalışmalarında sona gelindi

18 Ekim 2017 14:51

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi\'nce tarihi Sur İlçesi\'nde yapılan altyapı yenileme çalışmaları kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin yapım çalışmalarında sona gelindi.
Yaklaşık 1 yıl boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı ve sokağa çıkma yasaklarının kısmen devam ettiği Sur İlçesi\'nin altyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ, tarihi ilçedeki Melikahmet Caddesi’nde içme suyu şebekelerini değiştirme çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. İlçenin tüm altyapısının yenileneceğini belirten Karadağ, DİSKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası’nın ortak projesi olan Sur İlçesi\'nin kanalizasyon, içme ve yağmur suyu şebekesi yapım işi kapsamındaki çalışmalarla tarihi ilçenin tüm altyapısının yenileneceğini anlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Karadağ, 600 millimetre çapında çelik boruların kullanıldığı içme suyu şebekesi döşendiğini ve bu çalışmayla tarihi bölgenin sağlıklı bir altyapıya kavuşacağını söyledi. DİSKİ Genel Müdürü Karadağ, çalışmanın maliyetinin 17 milyon lira olduğunu belirterek, projenin kasım ayında tamamlanacağını dile getirdi.

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