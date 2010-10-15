Tarihi surlar yağmura dayanamdı, Marmara'da 2 kişi öldü

T24

'Yakınlarınızın yanına gidin'



'Tüm imkânlar kullanılıyor'



Harput: Riskli bölgedekiler evde kalmasın

Okullar yarın da tatil

Yağışlar sürecek



İzmir içibn kuvvetli sağanak uyarısı



Çok sayıda kaza oldu



Surlar da dayanmadı Surlar da dayanmadı

Kuvvetli yağış uyarısı



Çanakkale'ye 86.3 kg yağış düştü

Bu gece de ciddi yağış beklentisi olduğunu belirten Bursa valisi Şahabettin Harput, "Riskli bölgede yaşayanlar yakınlarını yanına gitsin" dedi. Hürriyet'in haberine göre, Bursa genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda, kuvvetli yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.Bursa Valisi Şahabettin Harput, okullarda yarın eğitime ara verildiğini, bunun yanı sıra hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını söylerken, "Bu gece de ciddi yağış beklentisi var. Riskli bölgede yaşayanlar yakınlarını yanına gitsin" dedi.Bursa Valisi Şahabettin Harput, “Bursa’ya yıllık metrekare başına 679 kilogram yağış düşüyor. Son 24 saatte ise metrekareye 116 kilogram yağış düştü. Bu da yıllık yağışın altıda biri. Bu kadar kısa sürede bu miktarda yağan yağmur su baskınlarına yol açtı. Karacabey, Gemlik, Orhangazi, İznik, Gürsu, Kestel Vakıfköy, Yenişehir bölgelerinde ciddi miktarda tarım arazileri sular altında kaldı” dedi.Vali Harput, valilik olarak tüm imkanların kullanılarak çalışmaların sürdürüldüğünü kaydederek şu bilgileri verdi:“İl Özel İdaresi’nin 25 iş makinesi 50 personeli, Büyükşehir Belediyesi'nin 59 iş makinesi ve 220 personeli, DSİ’nin 54 dalgıç pompası, 8 su motoru, 6 ekskavatörü, 6 dozer, 10 kamyonu su baskını olan yerlerde köprü ve dere yataklarının temizlenmesi işlerinde çalışıyor. Ekiplerin bir kısmı da talebe karşı hazır bekletiliyor. Sivil Savunma, BUSKİ ve itfaiye ekipleri bir taraftan su basan evlerde tahliye çalışmaları sürdürürken, yolları da trafiğe açık tutuyor. 7269 sayılı Afet Yasası kapsamında özel sektöre ait iş makinelerine de el koyup kullanabiliriz. Ama şu anda böyle bir durum yok. Gerekirse kullanırız.”Meteorolojiden bu gece de ciddi yağış olacağı uyarısı geldiğine dikkati çeken Vali Harput, açıklamasını şöyle sürdürdü:“Hassas bölgelerde Alacahırka, Panayır, Vakıfköy, Kestel gibi geniş bölgelerde 150- 200 bin kişinin yaşadığı kesimin aşırı yağıştan olumsuz etkilenme riski var. Vatandaşların riskli bölgelerde evde kalmamaları yakınlarına ya da bizim tespit ettiğimiz yerlere gitmeleri gerekiyor. Alacahırka’da boşaltılan yerler var. Amacımız can ve mal kayıplarına engel olmak. İl kriz komitesi 24 saat çalışıyor. Sağlık, emniyet, özel idare DSİ’de izinler kaldırıldı.”Kamuda özürlü engelli hamile olanların bugün ve yarın idari izinli sayılacaklarını belirten Vali Harput, bugün tatil edilen okulların yarın da tatil olacağını söyledi. Vali Harput, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını, toplu taşım araçlarının kullanılmasını istedi.Vali Harput, aşırı yağışlar nedeniyle barajlarda herhangi bir tehlike olmadığını da belirterek, Kestel- Orhaniye köyü yolunun sel nedeniyle ulaşıma kapandığını sözlerine ekledi.Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Kayseri, Erzincan, Tunceli çevreleri, kıyı Ege, batı Akdeniz'in iç kesimleri, batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak, Bartın, Manisa, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün hava tahmini uyarınca bugün il genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın akşam saatlerinde etkisini artırarak, yarın 06.00'ya kadar devam edeceği kaydedilen açıklamada, kuvvetli sağanağın neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.İstanbul'da etkili olan sağanak yağış beraberinde kazaları da getirdi. Çeşitli semtlerdeki hasarlı kazaların yanı sıra yaralananlar da oldu. Küçükçekmece’deki kazada ise, hasta sevkinden dönen ambulans kaza sonrası yan yattı. Ambulans içindeki 3 personel hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.Tekirdağ’dan İstanbul’a hasta getiren bir ambulans önünde giden taksiye çarptıktan sonra yan yattı. Saat 03.00 sıralarındaki kazada Küçükçekmece Askerlik Şubesi önünde seyir halindeki ambulans önünde giden taksiye çarptıktan sonra yan yattı. Ambulans şoförü ve 2 sağlık personeli kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslara konularak Avcılar Devlet ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ne kaldırıldı.Öte yandan, Büyükçekmece, Bağcılar Esenyurt, Fatih, Kartal ve Şişli’de çok sayıda maddi ve hafif yaralamalı kazalar meydana geldi. Kazalarda hayatını kaybeden olmazken, binlerce liralık hasarlar oluştu.Bu arada Topkapı’daki asırlık tarihi surlar da yağan yağmur ve fırtınaya dayanamadı. Kaleden kopan kaya parçaları cadde üzerine düştü. Kayaların düştüğü sırada yoldan geçen olmaması şans olarak değerlendirildi.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “meteorolojik uyarıda” Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Kayseri, Erzincan, Tunceli çevreleri kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.Kuvvetli yağışın akşam saatlerinden itibaren kıyı Ege, batı Akdeniz'in iç kesimleri, batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak, Bartın, Manisa, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde etkili olacağı bildirilen uyarıda, ani sel, su baskını, sel ve heyelana karşı yetkililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.Çanakkale'de son üç gündür aralıklarla etkili olan yağmurda, metrekareye 86.3 kilogram yağış düştü.Yağmur nedeniyle kentin bazı bölgelerinde küçük çaplı heyelan meydana geldi ve park halindeki araçlar maddi zarar gördü. Salı pazarı mevkiinde Amfi tiyatro rampasında parke taş döşeli yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. TEDAŞ ekiplerinin çalışmalarını tamamladıktan sonra açtıkları çukuru kumla kapatmalarının ardından yağmurun şiddetini artırmasıyla çalışma yapılan bölümde çökme oldu. Burada park edilen araçların tekerlekleri çukura gömüldü.