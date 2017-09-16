Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde Roma Dönemi\'nden 20\'nci Yüzyıl\'a kadar kesintisiz yerleşim yeri olduğu ortaya çıkarılan tarihi Silifke Kalesi\'nde kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ali Boran başkanlığında 12 akademik bilim insanı ve 13 işçiyle yürütülen tarihi Silifke Kalesi\'ndeki kazı çalışmalarını inceledi. Kazı Başkanı Ali Boran, tarihi kaledeki kazı ve restorasyon çalışmalarının 2011\'de başladığını, Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait izlerin ortaya çıkarıldığını söyledi. Kalenin Roma Dönemi\'nden kullanılmaya başlandığını ve Orta Çağ\'da öneminin arttığını belirten Boran, şöyle dedi:

\"Türkler\'in bölgeyi fethinden sonra önemi daha artan, Karamanoğulları ve Osmanlı döneminde önemli bir kale şehir olan kalede kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Kazı çalışmalarında özellikle Türk dönemindeki şehir dokusunu, kent dokusunu ve yapısını ortaya koyma açısından son derece önemli bir çalışma olarak gözükmekte. Çalışmamız neticesinde kalenin merkezinde Evliya Çelebi\'nin de bahsetmiş olduğu kale camisini tespit ettik. Onun da etrafında ticari birimler, konutlar şeklinde bulunan şehir dokusunu da tespit etmiş olduk. Önceki çalışmalarımızda, Karamanoğulları ve Osmanlı döneminin kale içi yerleşmesinin sokakları, caddesi, evleri, ibadet mekanları, sosyal ve ticari yapılarıyla bölgenin en önemli kalesi olarak ortaya çıkarmıştık.\"

Kalenin özellikle Kıbrıs\'ın fethinden sonra Osmanlı\'nın güvenlik açısından bölgedeki en önemli kalesi haline geldiğini ifade eden Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ali Boran, şöyle konuştu:

\"Silifke Kalesi, uzun süre yerleşim yeri olması dolayısıyla yaşayan bir şehir konumunda. Yaşayan şehirlerde her dönem kendi özelliği ve kendi mimari yapısını da ortaya çıkartır. Dolayısıyla burada gördüğümüz yaşayan şehirlerdeki Türk şehrinin genel karakteristik özelliğini taşıması açısından son derece önemli. Burada yaptığımız çalışmalarda başta kale camisi olmak üzere, bazı birimlerin restorasyonunu tamamlamak, diğerlerini de dondurup bırakmak, gelecek nesle aktarmak temel hedefimiz.\"

Prof.Dr. Boran\'dan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:

\"Kentimizde sürdürülen kazı çalışmalarını imkanlarımız ölçüsünde destekler, maddi ve manevi katkılar sunuyoruz. Temel belirlemelere göre Helenistik ya da erken Roma döneminin olduğu anlaşılan kale, geçirdiği onarım ve değişiklikler sonucu bugün bir Orta Çağ kalesi görünümündedir. İlçemize hakim 185 metre yüksekliğinde bir tepe üzerinde yapılmış olan çevresi kuru hendekle çevrili oval biçimdeki kalenin içinde kemerli galeriler, su sarnıçları, depolar ve diğer yapı kalıntıları bulunmaktadır.\"

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