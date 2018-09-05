Tarihi Şeytan Köprüsü'ne asfalt döktüler

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/MURADİYE (Van), (DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesindeki 19\'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü üzerine asfalt döküldü. ÇEKÜL Vakfı Van Gölü Havzası Bölge Koordinatörü Dr. Mimar Şahabettin Öztürk, \"Orijinalde moloz taş kaplama olması gerekirken, asfalt bu ilgili yasaya aykırıdır. Bu yanlış uygulamanın ilgili kurum tarafından sökülerek orijinal hale dönüştürülmesinin gerekli olduğu kanaatindeyim\" dedi.

Muradiye İlçesi\'nde 19. yüzyılda Mahi Çayı\'nın üzerine yapılan Bend-i Şeytan Köprüsü, bazı köylerle ulaşımı sağlıyor. Yerden 17-18 metre yüksekliğindeki 15,5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki köprü, sahip olduğu doğal güzelliği ile Van\'ın önemli bir tarihi mirasları arasında yer alıyor.

Tarihi köprü üzerine kısa süre önce asfalt döküldü. Konuyla ilgili açıklama yapan ÇEKÜL Vakfı Van Gölü Havzası Bölge Koordinatörü Dr. Mimar Şahabettin Öztürk, tarihi yapıların önemine değinerek, bu tür yapılara zarar verilmemesi için giriş ve çıkışlara yüksek tonajlı araçların geçişini önlemek için tabela konulması gerektiğini söyledi. Bu tür yapıların kültür varlığı niteliğinde olduğunu belirten Öztürk şöyle konuştu:

\"Bunu kim yaparsa yapsın bu yasal anlamda suçtur. Tarihi yapıların mimari dokusuna uygun ve 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu\'nun yapısına uygun uygulama yapılması gerekir. Asfalttan görsel olarak kaçınmak gerekir. Oirjinalde moloz taş kaplama olması gerekirken, asfalt bu ilgili yasaya aykırıdır. Bu tarihi yapılar, önemli yapılardır. Kültür varlığı niteliğinde yapılardır. Gelecek kuşaklara bırakılması çok önemlidir.\"

ACİLEN DÜZELTİLMESİ GEREKİR

Bu tür yapılarda ve çevresinde herhangi bir onarım yapıldığında ilgili kurumlardan yasal izin alınması gerektiğini belirten Öztürk, \"Yapılan uygulama, ben iyi niyetli bir çalışma olduğu kanaatinde olmakla birlikte bilgi eksikliğinden yapılan bir hata, bir yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Bunun acilen düzeltilmesi gerekir. Biz bunun onarımın gerçekleştirirken de ilgili kurumlara gerekli bilgilerde bulunduk. Bu yanlış uygulamanın ilgili kurum tarafından sökülerek orijinal hale dönüştürülmesinin gerekli olduğu kanaatindeyim. Yoksa tarihi yapımızın özellikle döşemesindeki mimari yapısına aykırı bir çalışmadır\" diye konuştu.

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