TARİHİ SARNIÇTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece\'de tarihi sarnıçta 25 yaşlarında, kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 10 gündür kuyuda olduğu düşünülen ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Küçükçekmece Teyfikbey Mahallesi Seçkin Sokak\'ta oyun oynayan çocuklar, tarihi sarnıç kuyusunda hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Çocukların söylemesiyle kuyuda ceset olduğunu gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ekipleri ile birlikte vinç yardımıyla kuyuya inerek cesedi çıkardı. Cesedin, 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mahalle sakini Murat Yalçınkaya, “Mahallemizde 20-25 yaşlarında bir ceset bulundu. Çocuklar tarafından bulundu. Sonra mahallenin büyükleri telefon etti. Polisler geldi. Şuan da cesedi çıkarmaya çalışıyorlar. Cesedin bulunduğu yer, çok eski bir mahzen kuyusu\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Cesedin kuyudan çıkartılması

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Röpler

-Genel ve detaylar



