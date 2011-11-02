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Tarihi Rum Evi'nin dizi gereği yakıldığı iddia edildi

Bu ay içerisinde ATV’de ekrana gelmesi beklenen ’Hayat Devam Ediyor’ isimli dizinin Kapadokya bölgesi çekimleri sırasında, Ürgüp İlçesi Mustafapaşa beldesindeki tarihi Rum evi senar

02 Kasım 2011 02:00


T24 - Bu ay içerisinde ATV’de ekrana gelmesi beklenen ’Hayat Devam Ediyor’ isimli dizinin Kapadokya bölgesi çekimleri sırasında, Ürgüp İlçesi Mustafapaşa beldesindeki tarihi Rum evi senaryo gereği yakıldığı iddia edildi.


Milliyet gazetesinin Doğan Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Mahsun Kırmızıgül’ün ilk televizyon dizisinin Mustafapaşa beldesindeki çekimleri sırasında tarihi bir yapının senaryo gereği de olsa yakılması Kapadokya’da geniş yankı uyandırdı.


Başlıca rollerini Fikret Kuşkan, Arif Erkin, Meltem Miroğlu, Rana Cabbar, Şenay Gürler, Rozet Hubeş, Serkan Şenalp, Ali Barkın, Onur Tuna, Sera Tokdemir, Neslihan Atagül ve Çağla Şimşek paylaştığı dizinin Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Beldesi’ndeki çekimleri sırasında tarihi Rum Evi, senaryo gereği yakıldı.


ÇEKÜL Vakfı Ürgüp Temsilcisi tarih araştırmacısı Mustafa Kaya, bölgede rating elde edebilme uğruna tarihi değerlere karşı takınılan tutumun anlaşılır gibi olmadığını söyledi. Kaya, şöyle dedi:

"Yüzyıllardır kullanılan tarihi değerlerimizin, gerçek anlamda tarih ve kültürel alandaki korumacılığı da etkin hale getirmesini beklediğimiz sanatçılarımızın eliyle adeta yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte de yine özel bir kanalda yayınlanan bir dizi için Ürgüp İlçes Cemil Köyü’ndeki bir kilise içerisinde çok sayıda lastik yakılmıştı. Geçmişimizin mimari özelliklerini yansıtan yapılarımız rating hesaplarının kurbanı yapılmamalı, hiçbir kimse de bu izin vermemeli"

Boyut Film adına çekilen dizi film için tarihi evin yakılması ile ilgili olarak Kapadokya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan da bir heyetin , incelemelerde bulunduğu belirtildi.

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