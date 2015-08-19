3 lira sınırına dayanan dolar 2,94'ü de aştı!

Dolar rekorlar kırmaya devam ediyor. TCMB'nin dün kısa vadeli faizleri sabit tutmasının ardından sert yükselişini sürdüren dolar/TL, TCMB'nin bugünkü ekonomistler toplantısında faiz tarafında adım atmak için Fed'i bekleyeceğine işaret etmesi, Dolmabahçe Sarayı nöbetçi kulübesine saldırı ve Siirt'te 8 şehit haberinin ardından 2,94'ü aştı.

Güne 2,89 sınırında başlayan kur saat 15.53'te yeni tarihi zirve olan 2,9435'i gördü. Dolar dün 2,9067'yle rekorunu yenilemişti. Son dönemde siyasi belirsizlik ve Fed'in faiz artıracağı beklentisiyle yükselişte olan dolar dün Merkez Bankası'nın faizde bir adım atmaması sonrasında ilk kez 2,90'ın üzerine çıkmıştı. Ekonomistlere sunum yapan Merkez Bankası, Fed'in normalleşme süreciyle birlikte kademeli faiz artışına gidileceği mesajını verdi. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 23'ü aşarken, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Brezilya Reali ardından en kötü performansı gösteriyor.

Saat bazında dolar harekliliği: