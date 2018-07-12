Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda göçük; ölü ve yaralılar var

Van'da, restore edilen Peynirciler Çarşısı'nın duvarının çökmesi sonucu 11 yaşındaki Harun Cengiz hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Peynirciler Çarşısı'nın duvarı çöktü. Olayda 11 yaşındaki Harun Cengiz hayatına kaybett, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altın alındı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, göçükle ilgili savcılık ve polis tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:



"İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde müteahhit firma marifetiyle restorasyon çalışmasına başlanan Tarihi Peynirciler Çarşısında 12.07.2018 tarihinde saat 16.00 sıralarında çalışma yapılmayan güney dış kısmındaki duvarlardan biri çökmüştür. Yaşanan kaza ile ilgili yapılan ilk araştırmalar sonucunda inşaat alanındaki uyarı levhaları ve uyarılara rağmen 3 kişi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edilmiştir. Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda 11 yaşındaki Harun Cengiz isimli çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişide yaralı olarak göçük altından çıkartılıp hastaneye kaldırılmıştır. Ayrıca olaya şahit olup fenalaşan 2 vatandaşta hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaşanan talihsiz kaza ile ilgili savcılık ve polis tahkikatları çok yönlü olarak devam etmektedir."