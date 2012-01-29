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Yaşam

Tarihi Nevizade restore edilecek

Beyoğlu'nun tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Nevizade Sokağı restore edilecek.

29 Ocak 2012 02:00

T24 - Beyoğlu'nun tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Nevizade Sokağı restore edilecek.
 



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nevizade Esnafları Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen toplantıda esnaflar, turizmciler, otelciler ve Beyoğlu Belediyesi, ''Geleceğin Nevizadesi''ni konuştu.


Nevizade esnafının taleplerini dinleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, burada yaptığı konuşmada, esnafın ''kalite'' arayışında olmasından büyük mutluluk duyduğunu, 8 yıllık belediye başkanlığı döneminde tüm çalışma ve planlarını bu kavram üzerine oturttuğunu kaydetti. 


Demircan, Talimhane'de otelcilerle birlikte çalışma yaptıklarını, bu dönemde 6 bin olan yatak kapasitesinin 21 bine, 30 dolar olan ortalama oda fiyatının 120 avroya çıktığını söyledi. 


Aynı çalışmayı Nevizade esnaflarıyla birlikte gerçekleştirmeye hazır olduğunu, belediyenin sonuna kadar esnafın yanında bulunduğunu ve bundan mutlu olacağını aktaran Demircan, Beyoğlu'nun artan turist kapasitesinden Nevizade esnafının daha fazla pay almasını arzuladığını bildirdi. Demircan, sokağın turizm amaçlı restore edileceğini belirtti.


Beyoğlu'nun tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Nevizade Sokak, aslını koruyarak restore edilecek.


Nevizade Sokak, 36 işletme ve 4 bin kişilik kapasitesiyle, kongre turizmine de hitap edecek şekilde yeniden düzenlenecek.


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