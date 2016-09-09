Tarihi 'Napalm kız' fotoğrafını yasaklayan Facebook'a öfke

Facebook'un, Vietnam savaşı sırasında (1972 yılında) Amerikan uçaklarından atılan Napalm bombalarından kaçan çocukları gösteren ve 'Napalm kız' adıyla tarihe geçen fotoğrafı 'çıplaklık' gerekçesiyle sansürlemesi öfkeli tepkilere yol açtı.

Norveç gazetesi Aftenposten'in genel yayın müdürü, simge haline gelmiş bu savaş fotoğrafı ile ilgili bir gönderinin Facebook tarafından silindiğini ve gönderiyi koyan muhabirin hesabının askıya alındığını söyledi.

Espen Egil Hansenhas, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i "gücünü kötüye kullanmak" ile suçladı.

Facebook, çıplaklığı kültürel sebeplerle sınırladığını söylüyor.

Hansenhas Napalm kız fotoğrafını silmeden 24 saatten az bir süre önce Facebook'un gazeteden, gönderiyi kaldırması ya da buzlamasını talep ettiğini ve kendileri daha bu talebe cevap vermeden fotoğrafın Facebook tarafından kaldırıldığını anlattı.

Facebook konuyla ilgili açıklamasında, "Bu fotoğrafın simgeselliğini kabul ediyoruz fakat çıplak bir çocuğun fotoğrafına bir durumda izin verirken başka durumlarda yasaklıyor olmayı gerekçelendirmeyi zor buluyoruz" diyor.

Açıklama şöyle devam ediyor:

"İnsanların kendilerini ifade hakkına fırsat verirken küresel topluluğumuzun güvenli ve saygılı bir ortam bulabilmesi için doğru dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Çözümlerimiz her zaman mükemmel olmayabilir, fakat politikalarımızı ve onları nasıl uyguladığımızı geliştirmeye devam edeceğiz."

Aftenposten'in haberine Napalm kız imajı Facebook sansürü üzerine Başbakan Erna Solberg de dahil bir çok Norveçli politikacı tarafından paylaşıldı fakat yeniden kaldırıldı.

Olay üzerine Aftenposten gazetesi genel yayın müdürü Espen Egil Hansenhas "dünyanın en güçlü yayın yönetmeni" diye nitelediği Mark Zuckerberg'e bir mektup yazarak, "Dünyanın en önemli iletişim ortamının, özgürlükleri genişletmek yerine sınırlamasından ve zaman zaman bunu otoriter yöntemlerle yapmasından endişe duyuyorum" dedi.

Hansensas, "Çocuk pornosu ile bir savaşı belgeleyen fotoğraflar arasında ayrım yapmayacaksanız, bu aptallığı teşvik edecek ve insanlığı birbirine yakınlaştıramayacaktır. Neyin yayınlanacağı neyin yayınlanamayacağı konusunda ortak, küresel kurallar koymak mümkünmüş gibi davranmak, sadece insanların kafasını bulandırmaya hizmet ediyor" diye sürdürüyor.

Aftenposten yöneticisi mektubunu, Facebook'un bir çok olumlu şey için fırsat da yarattığını, bunların daha iyi kullanıldığını görmek istediklerini söyleyerek noktalıyor.