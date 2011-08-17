-Tarihi namazgaha Mobese'li koruma ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi Gelibolu Namazgahı'nı vandallara karşı mobese kameralarıyla koruyacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti döneminde, sefer hazırlığı yapan denizci erlerinin (Azebler) ibadethane olarak kullandığı tarihi Gelibolu Namazgahı duvarlarının tahrip edilmesi ve üzerlerine yazılar yazılması nedeniyle harekete geçti. Genel Müdürlük, 1407 yılında Beşe oğlu İskender Bey tarafından yaptırılan ve açık hava ibadethanesi olma niteliği taşıyan namazgaha yönelik vandallığın önüne geçmek üzere Mobese sistemi kurulmasını kararlaştırdı. Mobese sistemi için Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yapılan başvuruya olumlu yanıt alınması üzerine namazgahın kameralarla donatılması çalışmalarına başlandı.