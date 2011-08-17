T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tarihi namazgaha Mobese'li koruma ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 14:37

-Tarihi namazgaha Mobese'li koruma ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi Gelibolu Namazgahı'nı vandallara karşı mobese kameralarıyla koruyacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti döneminde, sefer hazırlığı yapan denizci erlerinin (Azebler) ibadethane olarak kullandığı tarihi Gelibolu Namazgahı duvarlarının tahrip edilmesi ve üzerlerine yazılar yazılması nedeniyle harekete geçti. Genel Müdürlük, 1407 yılında Beşe oğlu İskender Bey tarafından yaptırılan ve açık hava ibadethanesi olma niteliği taşıyan namazgaha yönelik vandallığın önüne geçmek üzere Mobese sistemi kurulmasını kararlaştırdı. Mobese sistemi için Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yapılan başvuruya olumlu yanıt alınması üzerine namazgahın kameralarla donatılması çalışmalarına başlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24