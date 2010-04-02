Tarihi Mısır Çarşısı yenilenecek

T24- Vakıflar Genel Müdürlüğü, 350 yıllık tarihi boyunca her derde deva olan kurutulmuş bitkilerin, çeşit çeşit otların ve yüzlerce tür baharatın buluştuğu Mısır Çarşısı'nın restorasyonu için ilk adımı attı. Çarşının restorasyonu, rölöve ve restitüsyon projelerinin koruma kurulunca onaylanmasının ardından başlayacak.

Mısır Çarşısı, 350 yıl önce Yeni Cami Külliyesi'nin bir parçası olarak Bizans devrinden itibaren yoğun bir pazar alanı özelliğini taşıyan Eminönü'nde inşa edildi.

Yeni Cami'nin ileride kendi kendine yetmesini sağlayacak olan geliri getirmesi için cami vakfiyesi olarak inşa ettirilen ''L'' şeklindeki Mısır Çarşısı, Hatice Turhan Sultan tarafından mimar Hassa Baş Mimarı Mustafa Ağa'ya yaptırıldı.

İlk açıldığı dönemlerde ''Yeni Çarşı'' veya ''Valide Çarşısı'' adlarıyla anılan çarşı, dükkanlarda satılan malların genellikle Mısır üzerinden gelmesi üzerine 18. yüzyılın ortalarından itibaren ''Mısır Çarşısı'' adını aldı.



-RESTORASYON-



Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mısır Çarşısı'nın onarımının yapılabilmesi için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini aslına uygun olarak hazırladı.

İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderildi.

Restorasyon projelerinin koruma kurulunca onaylanmasının ardından Mısır Çarşısı'nın onarımına başlanacak.

Mısır Çarşısı'nda yapılacak onarım projesi kapsamında, değişik malzemelerden yapılan pencere doğramaları ahşap olarak yapılacak, dükkanların vitrin düzenleri onaylı projeye göre yenilenecek, yapının cephesinde cephe temizliği, cephelerdeki çimento esaslı harçlar alınarak, horasan harçlı derzleme yapılacak.

Orijinaline yapılan yanlış müdahaleler projeye göre düzeltilecek, statik problemleri bulunan kısımlarda gerekli sağlamlaştırma yapılacak, sokak tonozlarında varlığı eski fotoğraflardan bilinen kalem işleri yeniden işlenecek.

Özgün demir kapılar onarılacak, sokak zemini taş kaplanacak, üst örtüde kurşun işleri ve buna bağlı imalatlar yapılacak, çimento sıvalar raspa edilerek, yerine horasan sıva kullanılacak.