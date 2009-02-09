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Kültür-Sanat

Tarihi mezarda 30 mumya bulundu

Mısır'da yeni keşfedilen 4 bin 300 yıllık tarihi bir mezarda 30 mumya bulundu.

09 Şubat 2009 02:00

Mısır'da yeni keşfedilen 4 bin 300 yıllık tarihi bir mezarda 30 mumya bulundu.

Mısır'ın baş arkeoloğu Zahi Havas, mumyaların başkent Kahire'nin güneyindeki büyük Sakkara mezarlığında, 11 metrelik bir kuyunun dibinde bulunduğunu belirtti.
Mumyalardan 8'inin mezardaki lahitte, diğerlerinin ise duvardaki oyuklara yerleştirilmiş olarak bulunduğunu kaydeden Havas, yeni bulunan sahayı ''mumya deposu'' olarak niteledi.

Havas'ın yardımcısı Abdul Hekim Karar da mezarın yapıldığı dönemlerde duvarların içine açılan oyukların kullanılmasının çok nadir olduğuna dikkati çekti.

Mumyaların M.Ö. 540 yılından kalma olduğunu ve çeşitli yaşlardaki kişilere ait olduğunu belirten Karar, henüz açılmamış olan, kireç taşından yapıldıktan sonra sıva ile mühürlenmiş lahitin ise mumyalardan daha eski bir tarihten kalma olduğunun sanıldığını belirtti.

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