Tarihi mezarda 30 mumya bulundu

Mısır'ın baş arkeoloğu Zahi Havas, mumyaların başkent Kahire'nin güneyindeki büyük Sakkara mezarlığında, 11 metrelik bir kuyunun dibinde bulunduğunu belirtti.Mumyalardan 8'inin mezardaki lahitte, diğerlerinin ise duvardaki oyuklara yerleştirilmiş olarak bulunduğunu kaydeden Havas, yeni bulunan sahayı ''mumya deposu'' olarak niteledi.Havas'ın yardımcısı Abdul Hekim Karar da mezarın yapıldığı dönemlerde duvarların içine açılan oyukların kullanılmasının çok nadir olduğuna dikkati çekti.Mumyaların M.Ö. 540 yılından kalma olduğunu ve çeşitli yaşlardaki kişilere ait olduğunu belirten Karar, henüz açılmamış olan, kireç taşından yapıldıktan sonra sıva ile mühürlenmiş lahitin ise mumyalardan daha eski bir tarihten kalma olduğunun sanıldığını belirtti.