Tarihi meydanda Kudüs protestosu

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesi protesto edildi. 60 sivil toplum örgütü ve siyasi parti adına yapılan açıklamada, \"Kudüs İsrail\'in değil, 3 büyük dinin kadim başkenti ve bizlere peygamberimizin emanetidir\" denildi.

Tarihi Saat Kulesi ve Valilik binasının da bulunduğu Konak Meydanı\'ndaki merkez camide cuma namazını kılan vatandaşlar, ABD\'nin Kudüs kararını protesto etti. Kadınların da destek verdiği açıklamaya 60 sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Protestoda ilk basın açıklamasını İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Cüneyd Dayhan, yaptı. Kudüs\'ün İsrail\'in değil, 3 büyük dinin kadim başkenti ve kendilerine peygamberimizin emaneti olduğunu söyleyen Cüneyt Dayhan, şöyle konuştu:

\"ABD başkanlık koltuğunda oturan Donald Trump\'ın Kudüs ile ilgili yapmış olduğu hukuksuz ve sorumsuz açıklamayı tanımadığımızı bildirmek istiyoruz. ABD\'ye başkan olarak seçildiği günden beri hakkındaki şaibeleri temizleyemeyen siyonist piyon Trump, Kudüs ile ilgili fikrini açıklarken adeta dünyanın aklı ile dalga geçme cüretini göstermiştir. BM kararlarını bakkal defteri gibi üzerini çizerek değiştirebileceğini zanneden Trump\'ın, aslında bunu güçlü olduğu için değil, sadece sallanmakta olan koltuğunu korumak için yapmakta olduğunun tüm dünya farkındadır. Sıranın kendisine geldiğinin de farkında olan Trump, kendisi gibi savaş sever Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un\'dan beklediği tepkiyi alamayınca ülkesindeki algıyı dağıtmak için Ortadoğu\'ya yönelmiştir. İslam dünyasını birbirine sokma ve kan gölüne çevirme planı da kısa sürede ortaya çıkan Trump\'ın bu oyunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın girişimleri ile başarısız olunca, bu defa da başta İslam alemi olmak üzere üç dinin kutsalı üzerinden bir dünya savaşı çıkarma çabası içerisine girmiştir. Trump\'ın üç kutsal dinin kadim başkenti, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs\'ü İsrail başkenti olarak gördüğünü söylemesi apaçık bir dünya savaşının fitilini yakmaya çalışmak demektir. Trump, elinde tuttuğu kibritin Ortadoğu\'yu değil insanlığı ateşe atacağının farkında olamayacak kadar şımarık bir çocuk gibi sorumsuzca davranmaktadır. Bir işadamı olarak risk almayı seven Trump, Kudüs\'ün statüsü üzerinde kumar oynamayı biran önce bırakmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarını hedef alan, tüm İslam aleminin tepkisini çeken bu hareket hiç şüphesiz ki karşılıksız kalmaz. Şayet Kudüs\'ü İsrail\'e katmakta inat ederlerse milyarlarca Müslümanı aynı kararlılıkla karşılarında bulacaklarından hiç şüpheleri olmasın. Unutulmamalıdır ki, komutanı Hz. Muhammed olan ümmet kimseye boğun eğmez.\"

\'SELAHADDİN EYYUBİ RUHUNUN DİRİLİP KARŞILARINA DİKİLDİĞİNİ GÖRECEKLERDİR\'

AK Parti İl Başkanı Bülent Delican da ABD Başkanı Donald Trump\'ın açıklamalarının insanlık vicdanını yaraladığını, bölgedeki sorunları derinleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam\'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam\'ın harem-i izzeti olan Kudüs\'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye\'nin, insanlığın silüeti olan Kudüs\'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği \'Dünya 5\'ten büyüktür\' itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam\'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\"

