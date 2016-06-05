Tarihi Mardin Kalesi'nde ikinci yangın!

Mardin'in merkez Artuklu İlçesi'ndeki tarihi kalede dün çıkan yangının ardından bugün de yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 dönüm otluk ve çalılık alan zarar gördü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan ve turizme kazandırılması için iki yıldan beri restorasyonu devam eden Mardin Kalesi'nin Zinciriye Medresesi civarında dün çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aynı yerde bugün akşam saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla tekrar yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik zorlu bir çalışmanın ardından, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaklaşık 5 dönüm otluk ve çalılık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.