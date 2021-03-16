Tarihi Kurşuncu Hanı, AKP ilçe binası yapıldı

Osmanlı'dan kalma Manisa Kırkağaç'taki Kurşuncu Hanı, AKP ilçe binası oldu. CHP İlçe Başkanı Özcan Kaçar, belediyenin binayı AKP'ye “peşkeş çektiğini” belirterek, “İki katlı koca binaya 525 lira kira ödeyecekler” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Kırkağaç ilçesinde geçen yıl iki tarihi bina restore edildi. AKP'li belediye restore edilen binayı kendi uhdesine kattı. Geçen ay bir bina için ihaleyle kiralama yapıldı. Girişteki dükkân kasap olarak 1.500 liraya, pastane ise bin 300 liraya kiraya verildi. Üst kat ise turizm şirketine bin 100 liraya verildi. Bina toplamda 3 bin 900 liraya kiralandı.

"Belediye Başkanı Gedüz, bu binayı AKP'ye peşkeş çekmiştir"

İkinci bina ise AKP Kırkağaç ilçe başkanlığına verildi ve aylık kirası da 525 lira olarak belirlendi. CHP'li Özcan Kaçar, diğer tarihi binanın toplam 3 bin 900 lirayı kiralanırken, AKP'ye verilen binanın sadece 525 lira olmasını eleştirdi ve şunları söyledi:

“Arkadaki bina daha büyük olmasına rağmen, el altından kimseye duyurmadan, AKP'ye verildi. Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, ilk başkan seçildiğinde ‘AKP rozetimi bıraktım' diyordu. Belediye Başkanı Gedüz, bu binayı AKP'ye peşkeş çekmiştir. Buralar tarihi bina. Kütüphane olarak, gençlik merkezi olarak kullanılabilirdi.”