Tarihi kuleye özel misafir

Evren KASIRGA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'un sembol yapılarından 1490 yıllık Galata Kulesi, son aylarda her gün gelen bir martıyı ağırlıyor.

Tarihi kulenin en üst bölümünde yer alan restoran çalışanlarının beslediği martı, her gün aynı saatlerde pencereye gelip yemek bekliyor. Çalışanların elinden beslenmeye alışan martı, gagasıyla camı tıklatıp geldiğini haber veriyor. Yaklaşık 3 aydır Galata\'yı her gün ziyaret eden martı, pencere açılmazsa veya kimseyi görmezse ısrarla camı tıklatmaya devam ediyor. Çalışanların balık, tavuk, et gibi gıdalarla beslediği martı, doymazsa camın önünden ayrılmıyor. Kuleyi ziyaret eden turistler, bu anları ilgiyle izleyip fotoğraflıyor.

Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında fener kulesi olarak inşa edilen Galata Kulesi, İstanbul Boğazı ve Haliç\'e hakim konumuyla Cenevizliler ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde önemli bir gözetleme noktası oldu. Son şeklini 1967\'deki restorasyonla alan yaklaşık 70 metre uzunluğundaki kule, şehrin turistik mekanları arasında bulunuyor.



