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Yaşam

Tarihi köşkün balkonunda mangal yaptı!

Koruma altındaki tarihi binanın görevlisi, köşkün pencere pervazına mangal kurdu

05 Mayıs 2016 11:19

Çankaya'daki tarihi Renda Köşkü, inanılmaz görüntülere sahne oldu. Koruma altındaki tarihi binanın görevlisinin köşkün pencere pervazına kurduğu mangal, objektiflere yansıdı.

Hürriyet’in haberine göre, bina görevlisi, yağışlı havada pencere pervazına yerleştirdiği mangalı, kâğıt ve odunlarla tutuşturdu; ateşin üzerine koyduğu kömürleri yelpaze sallayarak yaktı. Etrafa sıçrayan kıvılcımlara aldırış etmeyen görevli mangal keyfini misafirleriyle sürdürdü. Olaya tepki gösteren çevre sakinleri, “Daha önce de zaman zaman dumanlar çıkıyordu ama göremiyorduk. Şimdi hava yağışlı olduğu için balkonun penceresinde mangal yaptılar” dedi.

 

Renda köşkü

 

Ankara’da 1920’li yıllarda yapılan Renda Köşkü, saçak altı, çatı penceresindeki kemerler, payandaların taşıdığı balkonuyla erken Cumhuriyet dönemi modernizmine örnek bir bina olarak biliniyor. Dönemin bürokratlarından Sait Bektimur’un yaptırdığı köşk, şu anda Kızılay’ın mülkiyetinde.

 

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