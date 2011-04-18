-TARİHİ KÖŞK İCRALIK OLDU ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Büyükada'da bulunan tarihi ''2. Patrikianos Köşkü'' icralık oldu ve 6 milyon 475 bin 675 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. ''İcralık.com'' sitesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen köşk, Büyükada'da Aya Nikola Mevkisinde bulunuyor. Tarihi köşk, tapu kaydında, ''2. grup kültürel değer'' taşıdığı tescillenen sivil mimari örneği olarak geçiyor. Yapıldığı dönemin mimari karakteristiklerini özgün şekilde yansıtan köşk, kapanma riski olmayan deniz manzarasına sahip. İlgili tarihi belgelerde ''2. Patrikianos Köşkü'' olarak tanımlanmış köşkün içerisi ciddi yenilemeden geçmiş ve bakımlı durumda bulunuyor. Giriş kısmından üst kotlara ulaşabilmek için yukarı çıkan merdivenlere paralel olarak yapılmış basit bir raylı kayar sistem asansörü mevcut olan köşkün bahçesinde bir kuyu da bulunuyor. Bodrum kat, zemin kat, normal kat ve çatı katından ibaret olan köşkün üstünde 59 metrekare bir yüzme havuzu mevcut. Isıtma tesisatının yerden geçtiği köşkün müştemilatı da bulunuyor. -9 BİN 975 TL DEĞERİNDE AĞAÇ VE BİTKİ- Köşkün bahçesinde yapılan keşifte toplam 9 bin 975 TL değerinde ağaç ve çalı formlu bitkiler bulunduğunu ifade eden site yetkilileri, bunların arasında 200 yaşında fıstık çamı, 100 yaşında palmiye, 60 yaşında ıhlamur, 40 yaşında zeytin, incir, sedir, defne, kaynana dili, dut, 20 yaşında nar ve fenix, erguvan, mimoza, dişbudak, zakkum, mazı, yukka, yeni dünya, muşmula, akçaağaç, ters dut, armut, ayva, badem, ligistrum, alev çalısı, lavanta olduğunu belirtti. Köşkün bulunduğu yer, altyapı ve ulaşım imkanları, cadde ve sokağa olan cepheleri, işçilik ve malzeme kalitesi, tesisat durumu gibi nitelikler göz önüne alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde taşınmazın arsa-ana yapı-eklentiler (havuz ve bileşenleri, barbekü, ocak, çardak, soyunma, giyinme, güneşlenme terasları, bahçe duvarları, kayar sistem teleferik asansörü, bahçesindeki ağaç ve bitkileri) dikkate alınarak yapılan değer tespiti 2 bin 921 metrekarelik yerde köşkün değeri 1 milyon 250 bin TL, eklentilerin değeri 250 bin TL, arsa değeri 4 milyon 965 bin 700 TL, ağaç ve bitkilerin değeri 9 bin 975 TL olmak üzere toplam değeri 6 milyon 475 bin 675 TL olarak tespit edildi.