Tarihi köprüde, unutulmaya yüz tutmuş meslekler yaşatılıyor

Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, doğal afetler ve savaşlara direnerek, kentin tarihine tanıklık eden, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yorgancı ve bakırcı gibi zanaatkarlara ev sahipliği yapan, 576 yıllık Irgandı Çarşılı Köprü\'de, el sanatları ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler yaşatılıyor. Gökdere üzerinde bulunan, 40 metre uzunluğunda ve 4,75 metre genişliğindeki tarihi köprüde; el yapımı takılardan dokuma halılara, tezhip eserlerden ebru sanatı ürünlerine kadar pek çok alanda faaliyet gösterilen atölye ve dükkan yer alıyor.

Irgandı Çarşılı Köprü, Osmanlı Padişahı 2\'nci Murad döneminde, 1442 yılında, kentin içinden geçen Gökdere üzerinde yaptırıldı. 18\'inci yüzyılda sel baskınında kısmen yıkılan tarihi köprünün çarşı kısmı, 1855 yılındaki depremde ise hasar gördü. Üstü açık çarşıya dönüştürülen köprü, 1922 yılında, Kurtuluş Savaşı sırasında, işgal kuvvetleri tarafından dinamitlerle yıkıldı. 1949\'da dükkansız, betonarme olarak onarılan köprü, 1988 yılında tekrar restore edildi. Aralıklarla devam edilen çalışmalarda köprünün rekonstrüksiyonu 2004 yılında tamamlanarak, tekrar çarşılı köprü haline getirildi.

20 ATÖLYE VE DÜKKAN VAR

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yorgancı ve bakırcı gibi zanaatkarların faaliyetlerini yürüttüğü köprüde şimdi el yapımı takılardan dokuma halılara, tezhip eserlerden ebru sanatı ürünlerine kadar pek çok sanat ve el işçiliğinin sergilendiği 20 dükkan yer alıyor. Benzerleri Bulgaristan\'ın Lofça kenti, İtalya\'nın Floransa ile Venedik kentinde bulunan, 40 metre uzunluğunda ve 4,75 metre genişliğindeki Irgandı Çarşılı Köprü\'yü kente gelen yerli- yabancı turistler de geziyor. Ziyaretçiler, çarıkçılık ve dokumacılık gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatıldığı köprüde alışveriş yapıyor.

Restorasyonun ardından 2005 yılında kullanıma açılan dükkanların ilk kiracılarından Arife Aktuğ, \"Köprümüzde çini, hat, ebru, minyatür gibi sanatlar icra ediliyor. 2005 yılında o zamanın Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe döneminde burası tekrardan sanat köprüsü haline getirildi ve bizlere cüzi bir miktarla kiralandı. Şimdi pek çok sanatçı burada çalışmalarını yapıyor. Eskiden ise yorgancı, bakırcı gibi esnaf görev yapıyorlardı\" dedi.

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