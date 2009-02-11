Tarihi köprü sular altında kalacak

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Karamanoğulları'ndan kalma Görmeli Köprüsü, nisan ayında faaliyete geçecek olan baraj nedeniyle sular altında kalacak.



Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, yaptığı açıklamada 1306 yılında Karamanoğlu beylerinden Mirza Halil Bey tarafından Mimar Yusufoğlu Süleyman'a yaptırılan Görmeli köprüsünün 703 yıldır yöre insanına hizmet verdiğini söyledi.



Nisan ayında su tutmaya başlayacak olan Ermenek Hidroelektrik Santrali Baraj Gölü'nün bölgeye getireceği olumlu katkıların yanı sıra bir tarihi de alıp götüreceğini belirten Sözkesen, şunları kaydetti:



''Doğa ve tarih tutkunlarını bu yöreye davet ediyorum. Ermenek'te bulunan sivil toplum örgütleri ve Ermenek Belediyesi olarak bölge için çok önemli olan bu köprünün taşınması için yıllarca çaba sarf ettik. Maalesef çabalarımız sonuçsuz kaldı. Konya Anıtlar Kurulu köprünün taşınırsa özelliğini kaybedebileceği gerekçesiyle talebimizi uygun görmedi. Bu köprü asırlardır zor şartlar altında yaşayan Taşeli bölgesi halkını Akdeniz'e bağladı. İlçemizi, bir beldemizi ve 10 köyümüzü, kültürel ve ticari ilişkilerimiz bulunan Anamur ve yöresine bağlıyor. Ermenek çayı üzerinde ihtiyacı karşılayacak başka bir köprü yok.''



Görmek için son günler



Barajda nisan ayı ile birlikte su tutulmasına başlanacağının kesinleştiğini dile getiren Sözkesen, ''Baraj su tutmaya başladığında mevsim itibarıyla 10-15 gün içinde köprü sular altında kalabilir. Adı gibi herkesin görmesi gereken Görmeli Köprüsü ve Ermenek Vadisi sular altında kalacak'' dedi.



Sözkesen, sorunun çözümü için ortak bir yol bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

