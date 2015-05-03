Tarihi konsolosluk binası Çipras hükümetinin finanse etmesiyle restore ediliyor

İzmir’de 1’inci Kordon’daki Yunanistan Başkonsolosluğu olarak hizmet veren tarihi binanın restorasyonuna başlandı.

Yunanistan’da 2012 yılındaki ekonomik krizden çıkmak için yurt dışında sahip olduğu 30 gayrimenkulün satılacağı haberleri çıktı. Yunan medyasındaki satılacaklar listesinde yayımlanan, İzmir 1’inci Kordon’da, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan tarihi konsolosluk binasına, Aleksis Çipras’ın başında olduğu Yunan Hükümeti maddi kaynağı sağladı ve restorasyona başlandı.

400 günde bitecek

Restorasyonunu üstlenen ’Birlik İnşaat’ın sahibi yüksek mimar Turgay Bakır, tarihi konsolusluk binasının 19’uncu yüzyılın sonunda yapıldığını hatırlattı. Bakır, "Binanın içinde temelden güçlendirme, aslına uygun restorasyon çalışmalarına başladık. Bu bina Kordon’daki önemli yapılardan biri. 400 günde bitirmeyi hedefledik" dedi.

Yunanistan Başkonsolosluğu binasına komşu, şu an kullanılmayan Alman Başkonsolusluğu binası ve bir diğer tarihi yapı da kurtarılmayı bekliyor. İzmirler beton yığınına dönen Birinci Kordon’da tarihi yapıların parmakla sayılacak kadar az olduğuna dikkat çekip, "Yunan Başbakanın Çipras’ın değerine sahip çıkıp bu ekonomik krizde tarihi konsolusluk binasına bütçe ayırıp yeniden kente kazandırması çok sevindirici. Hemen yanıbaşında yer alan Alman konsolosluk binası ile diğer tarafındaki tarihi yapının da kurtulması için harekete geçilmeli" dedi.