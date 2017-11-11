Tarihi Kongre Binası, haftada bir gün kadınların

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez\'in eşi Meral Bilmez ile Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Köksoy\'un eşi Cevriye Köksoy, tarihi Kongre Binas\'ında Ardahanlı kadınlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Kongre Binası\'nda bir araya gelen kadınları ağırlayan Meral Bilmez ile Cevriye Köksoy, gezdirdiği tarihi hakkında bilgi verdi. Bundan böyle kadınlarla her Cuma günü bir araya geleceklerini anlatan Meral Bilmez, şöyle dedi:

\"Tarihi binanın haftada 1 gün Ardahanlı kadınların olmasını istiyoruz. Sabahtan akşama kadar istediğiniz arkadaşlarınızı alıp gelin ve çay için sohbet edin, ikramlarımızdan tadın. Burası Cuma günleri tamamen Ardahanlı kadınların olacak ve kadınlara hizmet edecek. Amaç; birbirimizi tanıyalım, kaynaşalım, dertlerimizi sıkıntılarımızı paylaşalım, çareler bulalım. Çocuklarımızın okul sıkıntısı, öğretmenlerimizle bazen problem olabilir. Beni bir vali eşi olarak görmeyin. Ben de bir anneyim, bir gelinim. Beni bir arkadaşınız gibi, ablanız ve kardeşiniz, kızınız gibi kabul edin. Buraya sohbet etmeye dertleşmeye, keyifli saatler geçirmeye geliyoruz. Kimse burada sıkılmasın. Elbette ki zaman zaman talepleriniz olacak . Bradaki amacımız zaten bunlara ulaşabilmek ve dinleyebilmektir.\"

Tarihi binayı gezen kadınlar daha sonra vali ve belediye başkanı eşlerinin ikramları ile evlerinde yapıp getirdikleri ikramlardan yedi. Vali Mehmet Emin Bilmez’in halk günü toplantılarını mahallere taşıması ardından vali ve belediye başkanı eşlerinin bu davranışları kadınlar tarafından takdirle karşılandı.

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