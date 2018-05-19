Tarihi kilise, kütüphane oluyor

Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yüz yıllar öncesinden kalma Meryem Ana Ermeni Kilisesi, belediye tarafından kütüphaneye dönüştürülüyor.

​Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Osmanlı döneminden kalma, yıllarca zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanılan Melikgazi ilçesi Kiçikapı semtindeki kilisede restorasyon çalışması başlatıldı. Kilisede, sıva altında kalan süslemeler, freskler ve yazılar, titiz bir çalışmayla ortaya çıkarıldı. Kilisenin, Kent Kütüphanesi adı altında kütüphane olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan 24 saat açık kalacak kütüphane, klasik ve dijital anlamda çeşitli dillerde hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, \'\'Eski bir dini yapının Türkiye\'de kütüphane olarak kullanıldığı bir örnek yok. Biz burada öncelikli olarak aslına uygun restorasyon yapıyoruz. Hemen arkasından projesi hazırlandı, kütüphane olarak teşhir ve tanzim işi var. İçinde kültür kafe, elektronik kitaplar, görme engelliler için kitaplar olacak. Teknolojiyi de sonuna kadar kullanacağız. Bu anlamda çok modern olacak. Şu anki hesaplamalarımıza göre harcama 6 milyon lirayı geçiyor. Zannediyorum içindeki kitapları ve donanımları ile bu rakam 8 milyonu bulacak\'\' dedi.

BENZERİ OLMAYAN BİR KÜTÜPHANE

Kiliseyle ilgili bilgi veren Başkan Çelik, \"Meryem Ana Kilisesi 1\'inci Dünya Savaşı\'na kadar ibadethane fonksiyonunu yürütmüş. Daha sonra birkaç el değiştirmiş ve farklı fonksiyonlara sahip olmuş. En son Gençlik Spor Bakanlığı\'nca kullanılan bir yerdi. Biz, 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı\'ndan aldık. Burayı devraldık ve yaşatmamız gerekir. Vatandaşlarımızın burayı görmesi gerekir dedik. Karakteristik yapısını bozmadan nasıl bir şey yapabiliriz dedik. Sonuçta geldiğimiz Türkiye\'nin en gelişmiş araştırma kütüphanesi yapalım dedik\" diye konuştu.

Güzel, estetik ve fonksiyonel bir kütüphane olacağını belirten Çelik, \"1400 metrekare fiziki olarak kullanılabilinecek kütüphane alanı var. Klasik kütüphane, e- kitaplar, internet, dışarıda bahçesinde kafeteryası olacak. Uluslararası bir kütüphane yapacağız. Herkesin parmakla göstereceği bir kütüphane olacak\" şeklinde konuştu.

MERYEM ANA KİLİSESİ 24 SAAT AÇIK KENT KÜTÜPHANESİ

Meryem Ana (Surp Asdvadzadzin) Kilisesi\'nin bulunduğu alan 20\'nci yüzyıl başlarına kadar Emir Sultan Mahallesi, sur içi olarak anılmaktaydı. Bugün ise Kiçikapı olarak anılan bölgede Cumhuriyet Mahallesi, Yoğunburç Sokak\'ta yer alan kilise, oldukça merkezi bir konumdadır. Kaynaklarda ilk inşa tarihi bulunmamakta olup, şehrin ileri gelenlerinden Hacı Garabed Zartaryan’ın katkılarıyla kilisenin 1800\'lü yıllarda yeniden inşa edildiği belirtilmektedir. Kilise, I. Dünya Savaşı’na kadar işlevini sürdürmüştür. Sonra depo, sergi salonu, belediye, zabıta karakolu olarak kullanılan yapı, 28.06.1961 gün ve 515/481 sayılı kararla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Spor salonu olarak kullanılan ve son zamanlarında oldukça yıpranmış ve bakımsız durumda olan kilise 2012 yılında yapılan protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Kilise; 915 metrekare oturuma sahip olup, 3 nefli, bazilikal planlı. Kilisenin kuzeydoğusunda, bemadan girilen vaftizhane yer alıyor. Meryem Ana Kilisesi\'nin 24 saat açık kent kütüphanesine dönüştürülmesi projesi kapsamında; kullanım amacına yönelik, yapının genel dokusu ve karakteristik özelliklerine müdahale etmeden birtakım modüler eleman sistemleri çözülerek, yapının yaşayarak korunması amaçlandı. Bu amaçla orijinal olmayan ve sonradan eklenen tüm yapı elemanları ve malzemelerinin kazı ve raspa ile yapıdan uzaklaştırılması, yapının ortaya çıkarılan tüm orijinal dokusunun ise dondurularak korunması felsefesiyle hareket edildi.

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