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BBC Türkçe

'Tarihi' Kıbrıs görüşmeleri Cenevre'de başladı

Kıbrıslı Rum ve Türk liderler Cenevre'de kentinde üç gün sürmesi planlanan çözüm müzakerelerine başladı. "Tarihi fırsat" diye tanımlanan görüşmelere daha sonra garantör ülkeler de katılacak.

09 Ocak 2017 14:43

Kıbrıslı Rum ve Türk liderler Nicos Anastasiades ile Mustafa Akıncı, adada kapsamlı çözüm için İsviçre'nin Cenevre kentinde üç gün sürmesi planlanan müzakerelere başladı.

Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla yapılacak görüşmelerin ilk aşamasında Akıncı ve Anastasiades bugünden itibaren üç gün baş başa müzakerelerde bulunacak.

Perşembe günü de müzakerelere üç garantör ülke Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den temsilciler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

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Guterres görüşmeleri Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm için "tarihi fırsat" diye tanımladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün Kıbrıs çözüm müzakerelerine 'en üst düzeyde katılmaya hazır olduğunu' açıklamıştı.

Açıklamayı yapan başbakanlık bürosu, Başbakan Çipras'ın Cenevre müzakerelerinden başarılı sonuçlar alınması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü, 'Türkiye tarafında da aynı amaç güdülüyorsa, 12 Ocak'ta yapılacak garantör devletler görüşmelerine en üst düzeyde katılmaya hazır olduğunu' belirtmişti.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı da "İhtiyatlı olmalıyız. Kötümser değliim ama her şeyin birden olacağı gibi aşırı bir beklenti içinde olmaya da gerek duymuyorum. Zorlu bir hafta olmasını bekliyoruz" dedi.

Anastasiades ve Akıncı Cenevre görüşmelerinden önce 18 ay süren bir müzakere süreci yürütmüşlerdi.

Liderlerin varacağı herhangi bir potansiyel uzlaşmanın referanduma sunulması gerekiyor.

2004'te gündeme gelen ve eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a atıfla "Annan Planı" diye anılan uzlaşma, Kıbrıslı Türkler'in çoğunluğu tarafından kabul edilmiş, ancak Rumlar'ın büyük kısmı planı reddetmişti.

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