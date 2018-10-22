Tarihi kervansaray, 110 odalı otel olarak hizmet verecek

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Mimar Sinan\'ın eserlerinden Ağa Han Mimarlık Ödülü bulunan tarihi Rüstempaşa Kervansarayı, iki yıl aradan sonra otel olarak hizmete açılıyor.

Edirne\'de Kanuni Sultan Süleyman\'ın Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1554 yılında Mimar Sinan\'a yaptırılan ve Cumhuriyet döneminde de yıllarca otel olarak kullanıldıktan sonra kaderine terk edilen tarihi Kervansaray, yeniden hayat buluyor. 1980 yılında Ağa Han Mimarlık ödülünü alan tarihi Kervansaray\'ın mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne ait. Rüstempaşa Kervansarayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1987 yılında bir turizm firmasına 49 yıllığına kiralandı. Firma, otel olarak uzun yıllar işlettiği kervansarayı, firma sahibinin sağlık sorunları ve ekonomik nedenlerle yaklaşık 2 yıl önce kapısına kilit vurdu. Firma sahibi, bir süre önce haklarını İstanbul merkezli bir turizm şirketine devretti. Devralan şirket, 2036 yılına kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü ile sözleşmesi bulunan tarihi binayı otel olarak yeniden hizmete açmak için bir süre önce çalışmalara başladı.

İç temizliği yapılan, odaları yeniden düzenlenen tarihi bina, önümüzdeki günlerde otel olarak yeniden turizme kazandırılacak.

Edirne\'nin önemli tarihi yapılarından biri olan ve 1980 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü\'nün kazanan Rüstempaşa Kervansarayı, dikdörtgen avlunun çevresine iki katlı, 102 odadan oluşuyor. İki ayrı bölümünde iki ayrı avlusu ile Rüstempaşa Kervansaray\'ın Osmanlı döneminin en görkemli yapılarından biri. Mimar Sinan\'ın ustalığını her kademesinde görüldüğü eserde, karşılıklı olarak yukarı yükselen merdivenleri ve çok kubbeli olmasıyla dikkat çekiyor.Tarihi kervansarayda ayrıca hamamda bulunuyor.

110 ODALI OTEL

Rüstempaşa Kervansarayı\'nın işletme Müdürü Selma Meşe, kervansarayın temizlik çalışmalarının ardından en kısa sürede otel olarak yeniden hizmet açılacağını belirterek, \"Şu an odalarımızda temizlik çalışmaları bitmiş durumda. En kısa sürede hizmete açacağız. Toplam 110 odamız var ve yüzde 70 çalışmalarımız tamamlandı. Kapalı kaldığı zamanlarda yapıda ve çevresinde otların uzamasıyla çirkin görüntü vardı. Odalarda temizlik çalışması başlattık. Ufak tefek onarımlarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, kervansarayımız otel olarak tekrar hizmet vermeye başlayacak\" dedi.

Kentte en önemli yapılardan Selimiye Cami\'nin hemen alt tarafından bulunan Rüstempaşa Kervan Sarayı, dış cephesinde bulunan iş yerleriyle günümüzde, kente ekonomik katkı sağlayan yapılardan biri olma özelliğini taşıyor.



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