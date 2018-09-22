Tarihi Kentler Birliği 'Şanlıurfa Buluşması' başladı

ŞANLIURFA, (DHA)- TARİHİ Kentler Birliği (TKB) \'Şanlıurfa Buluşması\' başladı. Buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren TKB Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Ülkemizdeki tarihi ve kültürel mirasları geleceğe taşımak adına birliğimiz çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor\" dedi.

Büyükşehir, şehir, ilçe ve belde belediye başkanlarının yoğun katılım gösterdiği TKB Şanlıurfa Buluşması başladı. Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri Halil Özşavlı, Mehmet Ali Cevheri İbrahim Özyavuz, TKB üyeleri ve belediye başkanları katıldı. Açılış konuşması yapan TKB Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şunları söyledi:

\"Birlik üyelerimizi 12 bin yıllık kadim şehir Şanlıurfa\'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Günümüzde şehirler birbirlerine benziyor. Artık yeni imarlı şehirler, gerek alt ve üstyapı, gerekse tesis anlamında hepsi birbirlerinin kopyasıdır. Şehirlerimizi şehir yapan aslında tarihi ve kültürüdür. İşte bizlere bu varlıkları hissettiren bir şehirdeyiz. TKB, kuruluşundan bu yana gerek belediyelerimizin çalışmaları gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilişkiler geliştirmesi ile şehirlere değer katmıştır. Birikimimizi birbirlerimize aktarıyoruz. İşte tüm bunlar birliğimizin zenginliğini ortaya koyuyor. İlk üniversitesinin yer aldığı, 12 bin yıllık Göbeklitepe\'nin bulunduğu, ilk tarımın topraklarında yapıldığı, ilk tevhit inancının yükseldiği Şanlıurfa\'ya gelen tüm davetlilerimize \'hoş geldiniz\' diyorum.\"



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