Tarihi kent meydanını strafora işledi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta emekli 60 yaşındaki Fahrettin Yıldız Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini bir arada barındıran tarihi kent meydanını inşaatlardan topladıkları straforlara işledi.

Sivas\'ta evli ve 3 çocuk babası Fahrettin Yıldız, 2008 yılında Sağlık il Müdürlüğü\'nden emekli olduktan sonra inşaatlarda alçı ve boya işleri yapmaya başladı. Çalıştığı inşaatlardaki kullanılmaz durumda olan artık straforları geri dönüşüme kazandırmak için toplayıp biriktiren Yıldız, bunları dekorasyon ve maket yapımında kullandı. Yıldız, yaklaşık 20 günde Sivas\'ın tarihi kent meydanında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerinden olan tarihi Valilik Binası, Jandarma Binası, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi ve Darüşşifası, Kale Camii ve hamam kalıntısının minyatürlerini birebir strafordan yaptı.

Sivas\'ı çok sevdiğini ve tarihi kent meydanını ön plana çıkarmak için böyle bir çalışma yaptığını ifade eden Yıldız, \"Ben inşaatlarda alçı boya yapıyordum. Mevsimlik iş olduğu için yazın yapılıyor, kışın yapılmıyor. Oradaki inşaat atıklarından straforlardan bir şey yapmayı düşündüm. Birde ben Sivas\'ı çok seviyorum. Tarihi kent meydanını ön plana çıkarmak için böyle bir şey düşündüm. Bunu yapmaya çalıştım. Ayrıca straforlardan yine değişik ürünler yapmaya çalışıyorum. Pet şişelerden ürünler yapıyorum, Kabe maketi yapıyorum, ahşap yakma yapıyorum. Bu işi ilerletmeyi düşünüyorum. Daha güzel şeyler üretmeyi düşünüyorum. Şu anda dükkan açıp bu işleri yapma imkanım yok. Başka bir arkadaşın dükkanını kullanıyorum\" dedi.

\'SADECE GÖZLEMLEYEREK YAPTIM\'

Plan ve proje çizmeden sadece gözlemlerine dayanarak tarihi kent meydanını yaptığını söyleyen Yıldız, \"Tarihi kent meydanını 20 günde yaptım. Ben ilkokuldan sonra ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Bunu plan ve proje üzerine yapmadım. Sadece gözlemleyerek yaptım. Gittim hükümet konağına baktım, jandarma binasına baktım, çifte minareye baktım. Yolun nereden geçtiğini, meydanın nasıl olduğunu gözlemleyerek yaptım. Bu alanda Valilik Binası, Jandarma Binası, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi ve Darüşşifası, Kale Cami ve hamam kalıntısı var. Ayrıca belediye binası ve sosyal tesisleri yaptım. Parkı yaptım, eski tarihi kalıntıları koymaya çalıştım. Bunun masrafı bana 150 lira oldu. Bu eseri Sivas Valisi Davut Gül\'e hediye etmeyi düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.



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