Tarihi Kaleiçi'nde alkollü sürücü yayalara çarptı; 3 yaralı

Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp yayalara çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tarihi Kaleiçi semtinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Ekrem Y. yönetimindeki 07 NTT 38 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yolkenarında sohbet eden Engin Kara (28), Çağrı İnan (36) ve Mert Özkan’a (28) çarptı.

Hızını alamayan araç, itfaiye hidrantına çarparak devirdi. Aracın altında kalan 3 arkadaş için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza nedeniyle patlayan su borusundan dolayı yaralılara müdahale etmekte zorlandı. Çevredekilerin de yardımıyla ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Mert Özkan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, çeşitli yerlerinden kırıklar bulunan Engin Kara ve Çağrı İnan’ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan ve yapılan kontrollerde 1.26 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ekrem Y. gözaltına alınırken, otomobil de çekiciyle otoparka çekildi.