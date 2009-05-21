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Yaşam

Tarihi kalede insan iskeleti bulundu

21 Mayıs 2009 18:44

Kilis''in Polateli İlçesi'ndeki tarihi Ravanda Kalesi'nin çevresinde restorasyon amacıyla hafriyat çalışması yapılırken insan iskeleti bulundu.

Adana Anıtlar Yüksel Kurulu ve Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Polateli İlçesi'ne bağlı Belenözü Köyü'nde bulunan Ravanda Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışması kapsamında çevrede yığılan toprakların temizlenmesine karar verildi. Bunun üzerine dün iş makinalarıyla yapılan hafriyat çalışması sırasında bir insan iskeletine ulaşıldı. Gelişme üzerine çalışmaya ara verilip, olay Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi. Tarihi olmadığı sanılan insan iskeleti, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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