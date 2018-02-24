Tarihi Kalamış Yelken Kulübü'ne tahliye tebligatı

Türkiye’nin tarihi yelken kulüplerinden olan Kalamış Yelken Kulübü’ne tahliye tebligatı yapıldı.

turksail.com’un haberine göre Kadıköy Kaymakamlığı 64 yıllık kulübün başkanı Esin Şahinbozkır’a 19 Şubat tarihli bir tebligat gönderdi.

Tebligatta, 2 Şubat 1994’te Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazın 20 yıllığına Kalamış Yelken Spor Kulübü Derneği’nin kullanımına verildiği ve sürenin 2014’te dolduğu belirtildi.

Mahkemeden derneğe ret

Tebligatta, İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi’nin 31 Ekim 2016’da yürütmeyi durdurması sonucu tahliye işleminin gerçekleşemediği belirtilerek aynı mahkemenin 25 Nisan 2017’de kaymakamlık lehine karar verdiği ifade edildi.

Tabligatta, kulübün itirazını değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi 9’uncu İdare Dava Dairesi Başkanlığı’nın da 25 Ocak’taki kararıyla tahliye kararını kesinleştirdiği aktarıldı.

Belediye ve emniyete çağrı

Tebligatta derneğin bulunduğu Fenerbahçe Yat Limanı’ndaki alandan 27 Şubat saat 10.30’a kadar çıkması istendi, çıkmaması durumunda gereğinin yapılacağı ifade edildi.

Kaymakamlık tahliye için Kadıköy Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nden araç-gereç ve işçi temini ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gereken önlemlerin almasını istedi.

‘Çaresiz kaldık’

KYK Başkanı Esin Şahinbozkır, valilik başta olmak üzere tüm kurumların kapısını aşındırdıklarını belirterek “Karşımızda kimseyi bulamıyoruz. Tüm kapılar yüzümüze kapanıyor. Kulübümüzü korumak istiyoruz ama gücümüz yetmiyor” dedi.

Şahinbozkır sözlerini şöyle sürdürdü: “Amacımız, kullandığımız arazinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilmesiydi. Başaramadık. Bize, ‘Karar kesin, bu işi cumhurbaşkanından başka kimse durduramaz’ diyorlar. Biz olmayan paramızla tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik ama olmadı. Çaresiz üyelerimize teknelerini ve varsa eşyalarını gelip almalarını istedik.”

Dernğin komşusu İstanbul Yelken Kulübü, teknelerin bir süreliğine kendi alanlarında barınabileceğini kaydetti.

Lokali yıkılmıştı

Kalamış Yelken Kulübü, 1954’te Kalamış Vapur İskelesi’ne komşu olarak kurulmuştu. Ancak Denizin doldurulması ve yat limanı yapılması üzerine kıyıdan uzak kaldı.

Teklif üzerine kulüp Fenerbahçe Burnu’nda kendilerine gösterilen araziye taşındı, burada sporcular ve yönetim birimlerinin barınacağı prefabrik yapılar oluşturarak faaliyetlerini sürdürdü.

Buradaki prefabrik lokal 2011’de kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Dernek burada faaliyeti sürdürüyordu.