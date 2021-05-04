Tarihi Kadıkalesi'nin üzeri Göbeklitepe gibi kapatılacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi- Anaia Höyüğü'nün üzerinin çatı ile kapatılması için çalışma başlatıldı. Göbeklitepe gibi höyüğün üzerinin tamamen kapatılması planlanan projenin 3 milyon TL'ye mal olacağı bildirildi.

İl Turizm Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yürütülen çalışmanın 4 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Toplam 2 bin 150 metrekare alanı kapsayacak işlemin 3 milyon TL'ye mal olacağı bildirildi.

Membran malzeme çatıyla kapatılacak

Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nün bölge tarihi açısından çok büyük ve önemli bir miras olduğunu belirten İl Turizm Müdürü Umut Tuncer, "İlk etapta buradaki anıtsal kilisenin üzerini örteceğiz. Kilisenin üzeri, Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Göbeklitepe'de olduğu gibi membran malzemeden çatıyla kapatılacak. Çalışmanın 4 ay gibi kısa bir sürede bitirilmesini planlıyoruz" dedi.

AKP'li Erim: Turistler bölgeyi gezerken rahat edecek

AKP Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise, "Proje tamamlandığında turistler bu bölgede gezerken gölge alanda daha rahat edecekler. Bunun bir örneği Şanlıurfa'da Göbeklitepe'de var. Burası, oradaki alandan daha büyük. Buradaki tarihinde yaşamasını sağlayacağız. Çalışma, Türkiye'deki antik kentlere ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi" diye konuştu.