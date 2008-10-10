Tarihi iskele kül oldu

Fatih'teki tarihi Balat İskelesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Balat sahilde yer alan iskelede henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, yapının ahşap olması yüzünden kısa sürede büyüdü.

İskeleyi saran alevlere Fatih ve Balat itfaiye grupları müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, büyük çapta hasar gören iskele kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

20. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilen, ancak inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen ahşap kazık sistemli iskelenin önünde 3.1 metre derinlik bulunuyor.

İskele, Kültür ve Turizm Bakanlığınca taşınmaz kültür varlığı tescili bulunduğundan, alınan restorasyon izniyle denize kazık çakılarak elde edilen 229 metre karelik beton platform üzerinde yeniden inşa edildi.

Eyüp-Eminönü-Üsküdar hattında motor-bot tipi yolcu motorları ile deniz ulaşım hizmeti verilen Balat İskelesi, Haliç'in dolması sebebiyle uzun süredir kullanılmıyordu. Ancak bu hatta çalışan motorlar, iskelenin çıkış kısmına dökülen beton yoldan yolcu tahliyesi yapıyordu.



Bir tarihi bina da Eminönü’nde yandı



Sultanahmet Küçükayasofya Ödev Sokak'ta yer alan ve madde bağımlısı gençlerin barındığı öne sürülen 3 katlı tarihi ahşap binada, henüz tespit edilemeyen sebeple yangın başladı.

Yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek binanın tamamını saran ve bitişikteki bir başka binanın çatısına sıçrayan yangına, Fatih, Eminönü ve Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sokakların dar olması sebebiyle araçlar giremediği için güçlük çeken itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yukarıdan ve çeşitli noktalardan su ve köpük sıkarak yangını söndürdü. Yangın sonucu 3 katlı tarihi bina çöktü.





