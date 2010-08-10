-TARİHİ HUBER VE AV KÖŞKLERİ RESTORE EDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesi içerisinde bulunan Huber ve Av köşklerinin restore edileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, restorasyonu tamamlandıktan sonra Huber Köşkü'nü İstanbul'daki tüm kabul ve programlarında kullanacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesinde restore edilecek binaların tanıtılması amacıyla düzenlenen basın gezisinde açıklama yapan Alparslan, restorasyon çalışmalarının bitmesinin ardından konutların aktif olarak kullanılacağını bildirdi. ''Bina ve eklentileri, 1985'den beri Cumhurbaşkanlığı kullanımındadır. Kültürel ve tarihi açıdan son derece önemli olan bu binaların çok ciddi restorasyona ihtiyaçları olduğu için, restorasyon çalışmalarını Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldikten çok kısa bir süre sonra başlattık'' diyen Alparslan, restorasyon çalışmalarında uygulama aşamasına yaklaştıklarını ifade etti. Alparslan, restorasyon çalışmalarına köşklerin bir kısmında hemen, bir kısmında ise yasal prosedür işlemlerinin bitmesinin ardından başlayacaklarını dile getirerek, ''Bu binaları tekrar ayağa kaldıracağız. Hem Türkiye açısından hem Cumhurbaşkanlığı açısından son derece önemli olan bu binalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulleri sırasında, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen misafirlerimize Türk tarihinin ve Türk kültürünün zenginliklerini göstermek istiyoruz'' diye konuştu. Koruma Binası, Av Köşkü, Huber Köşkü, Faytonhane ve eklentiler olmak üzere 5 binanın restore edileceğini ve restorasyon aşamalarının ciddi prosedür işlemleri gerektirdiğini söyleyen Alparslan, şöyle devam etti: ''Huber Köşkü'nün çalışmalarına tahminen yıl sonundan önce başlamayı düşünüyoruz. Ancak Av Köşkü dediğimiz binadaki çalışmalar birkaç hafta içerisinde başlayacak. Restorasyonda, binaların orijinal haline getirilmesi çalışmaları yapılacak. Huber Köşkü'ndeki çalışmada ise çatıdan çerçevelere, yer döşemelerinden kapılara kadar tüm alanlarda sorunlar var. Bunların tamamının test ve analizleri yapıldı. Tüm çalışmalar aslına uygun olarak yapılacak. Binanın içinde tarihi değer taşıyan eşyalar ise Dolmabahçe Sarayı'ndaki uzman arkadaşların da katkılarıyla restore edilip korunacak. Çalışmaları tahminen 2 yıl içerisinde bitirmeyi istiyoruz.''