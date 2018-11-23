Tarihi Harput'ta sonbahar manzarası

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün ortak noktası olan Harput Mahallesi\'nde, sabah arken saatlerde bastıran sisle birlikte ortaya çıkan manzara, hayran bıraktı.

Tarih ve kültürün iç içe geçtiği Harput, içinde barındırdığı Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andırıyor. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar sonrası Harput, Dünya Kültür Mirası geçici listesine girdi. 4 bin yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutan Harput\'ta, sonbahar mevsiminin gelmesi ile ayrı bir güzellik yaşanmaya başladı. M.Ö. 8’inci yüzyılda Urartu krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi, İtalya’da bulunan Pisa kulesinden daha eğri olan Ulu Cami minaresi ve tarihi konaklarına sonbaharın güzellikleri ayrı bir renk kattı. Sabah erken saatlerinde bastıran sisle birlikte Harput evleri, muhteşem görüntü oluşturdu.



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