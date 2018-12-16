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Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı (2)

GÖBEK TAŞINDA KESE YAPTIRMAYI BEKLERKEN ZEHİRLENDİLER Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı’na giden Dr

16 Aralık 2018 17:32

GÖBEK TAŞINDA KESE YAPTIRMAYI BEKLERKEN ZEHİRLENDİLER
Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı’na giden Dr. Osman Onay, Habip Doğan ve Harun Atalay\'ın kese yaptırmak için göbek taşında yatarken, içeriyi ısıtmak amacıyla yakılan kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Görgü tanığı manav Arif Ferik, hamam çalışanı Ahmet Faruk Doğan\'ın, hamamdaki 3 kişiye kese yapmak için içeri girdiğini belirterek, \"Ahmet Faruk kese için hamama girerken, yanında 11 yaşındaki kardeşi de vardı. Çok geçmeden dışarı çıkan kardeşi, ağabeyinin düşüp bayıldığını söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine 3 ambulans geldi, zehirlenenleri hastaneye götürdü\" dedi. 
Habip Doğan\'ın hayatını kaybettiği olayda zehirlenen Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Dr. Osman Onay’ın hastanede tedavileri sürerken, Dr. Onay’ın her pazar sabahı hamama gelip 2 saat kaldığı bildirildi.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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