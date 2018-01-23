T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarihi hamam çürümeye terk edildi

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Selçuklular döneminden kalma hamam çürümeye terk edildi

23 Ocak 2018 12:49

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesindeki Selçuklular döneminden kalma hamam çürümeye terk edildi. Oltu Kalesi\'nin surları dışında kalan hamamın bakımsızlıktan kubbesi çöktü.
İlçede, Sakalar, Selçuklular, Karahanlılar ve Osmanlılara hizmet veren hamamın son hali, görenlerin içini sızlatıyor. Harabeye dönen hamamın bulunduğu bölge, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı define avcılarının ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Birçok bölmesi olan hamamın birin kim veya kimler tarafından konulduğu bilinmeyen kanepe görenleri hayrete düşürüyor. Duvarlarına yazılar yazılan hamamın içi de çöp yığınlarıyla dolu. Dedelerinden kalma tarihi hamamın sahibi Ali Dağaşan ise şunları anlattı:
\"Yaklaşık 1 asırdır kullanılmayan ve 2015 yılında restorasyon kararı çıkan hamamla kimse ilgilenmiyor, sormuyor. Belediye; \'Benim gücüm yok alamam\' diyor Kaymakamlık, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi de ilgilenmiyor. Şuan hamamın durumu harabe durumda. Madde bağımlıların mekanı haline gelen hamama sahip çıkılmasını bekliyoruz. Yoksa bir tarih daha yok olacak.\" 
Hamamın bulunduğu Aslanpaşa Mahalle sakinleri ise 9 yıldan bu yana restorasyon çalışmaları yapılacağı söylenen ancak hiçbir şey yapılmayan hamamın madde bağımlılarından kurtarılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat AYDINOLTU Erzurum DHA ERZURUM OltuSelçuklularOltu KalesiSakalar Selçuklular KarahanlılarOsmanlılaraHarabeyeBirçokDuvarlarınaDedelerindenAli DağaşanBelediye;Kaymakamlık ValilikBüyükşehir BelediyesiMaddeYoksa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24