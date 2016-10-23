Tarihi hamam bu kez de manav oldu

İzmir’in, Tilkilik Semti’nde 1700’lü yıllarınOsmanlı mimarisi ile yapılmış 1960 yılına kadar faal olarak kullanılan Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı, manav oldu. Hamamın içinde ve önünde sebze ve meyve tezgahları açıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mustafa Oğuz'un haberine göre; Basmane’deki Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan klasik Osmanlı mimarisi ile moloz taş ve tuğladan yapılmış, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşan Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı’nın üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülü.

İzmir’de 1960 yılına kadar faal olarak kullanılan hamam o yıl geçirdiği yangın sonrası hamam işlevini yitirdi. Yangından sonra restore edilmeyen hamam 2014 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, odun kömür deposu olarak kullanıldı.

Bu kullanım sırasında hamama bir keçinin bağlanması turistlerin ilgi odağı olmuş fotoğrafları çekilmişti.

Boş duran hamam bu kez manava dönüştürüldü. Hamamın kubbesinin altına sebze meyve tezgahları açıldı. Hamam kültürünün çevrede çok yaygın olduğuna dikkat çekenler, amaç dışı kullanım nedeniyle tarihin izlerinin silinmemesini istedi.