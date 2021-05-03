Tarihi Gettysburg savaş alanında üzerine ağaç düşen portatif tuvalette mahsur kaldı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki tarihi Gettysburg savaş alanında bir kişi içinde bulunduğu portatif tuvaletin üzerine ağaç düşmesiyle mahsur kaldı.

Geçen cuma günü bir acil durum çağrısıyla olay yerine gelen gönüllü itfaiyeciler, devrilmiş ağacın altında kalmış bir portatif tuvalet ve otomobil gördü.

İtfaiyeciler otomobilde kimseyi bulamadıktan sonra mahsur kalan kişinin portatif tuvaletin içinde olduğunu fark ettiklerini belirtti. Mahsura kalan kişi, portatif tuvaletin kesilerek açılmasının ardından kurtarıldı.

York Daily Report'un aktardığına göre kurtarılan kişi yakınlardaki bir hastaneye götürüldü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.