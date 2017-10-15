Tarihi Gelibolu Yarımadası'daki evcil tilki görenleri şaşırttı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nın Kanlısırt Mevkii\'nde, yaşayan ve evcilleşen bir tilki, bölgeye ziyarete gelen tatilci ve turistlerin ilgi odağı oldu.

Tarihi Gelibolu Yarımadasında, 102 yıl önce Çanakkale Savaşları\'nın en çetin yaşandığı, Kanlısırt bölgesinde yol kenarında gezen tilki bölgeye gelen ziyaretçileri şaşırtıyor. Tarihi Yarımada da Avustralyalılar\'ın tören düzenlendiği Lone Pine Anıtı ile Kanlısırt Mevkii\'ne Avustralyalı bir turisti gezmeye getiren Eceabatlı taksici Anıl Dinç, bölgede yol kenarında bir tilki olduğunu görünce şaşırdığını söyledi. Tilkinin kaçmayıp, kendisine doğru gelmesi üzerine Dinç, hemen cep telefonu ile bu anı saniye saniye kaydetti. Dinç, o anları şöyle anlattı:

\"Avustralyalı yolucum ile önce Anzak Koyu sonra yukarıdaki Kanlısırt\'taki Lone Pine Abidesi\'ni gezdik. İşimizi bitirdik. Taksiye binecektik ki baktım, bir tilki bana doğru yaklaşıyor. Yanımdaki turistle birlikte şaşırdık. Tilki. taksinin yanına kadar geldi. Taksinin sol camı açıktı. Yanında durdu. Bana doğru bakıyordu. Hemen görüntüledim. Böyle bir şeyi görmek her zaman, herkese nasip olmaz. Devamlı o bölgede gezen biriyim. Bugüne kadar hiç böyle bir şeye rastlamadım. Taksinin kapısını açmak isteyince uzaklaştı. Yanına doğru hareket ettim. Herhalde bu tilkiyi, önceden birkaç turist ekmek ya da bisküvi ile beslemiş. O nedenle insanlara alışmış. Benden bir şeyler bekliyordu. Ama yanımızda hiç yiyecek yoktu. Arkamızdan bir minibüs geldi, çocuklar indi. Çocuklar üstüne gidince, ormana kaçtı. Ben videoyu çektikten sonra Conkbayırı\'na çıktım. Minibüsle gelen, grup, yarım saat kadar sonra arkamızdan Conkbayırı\'na geldi. Tilkiyi bisküvi ile beslediklerini söylediler. Demek ki, o tilki evcilleşmiş.\"

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