Tarihi geçmiş ilaçları kanser ilacı diye satmışlar

Sağlık Bakanlığı’nın, 2013 yılında polise yaptığı ihbar sonrası yürütülen operasyonlar ve sahte kanser ilaçlarıyla ilgili olarak İstanbul polisinin hazırladığı rapor, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Raporda, sahte kanser ilaçlarının Türkiye’ye nasıl sokulduğu, kimler tarafından getirildiği, bazı devlet ve özel hastanelere satışı, bu ilaçların hastalara verilmesine ilişkin detaylar anlatıldı. Son kullanma tarihi geçmiş ya da bozulmuş kanser ilaçların etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi. Bazı ilaçların benzerliğinden yararlanan örgüt üyelerinin, 3 liralık ilaç üzerindeki sticker baskılarını kanser ilacı baskısıyla değiştirdiği de tespit edildi.

Suç örgütü şeması

Hürriyet'te yer alan habere göre, suç örgütü şemasına da yer verilen raporda, örgüt yöneticilerinin büyük çoğunluğununSuriye vatandaşı olması dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında İsmail H.Ç. isimli şahsın liderliğindeki suç örgütünün, sahte kanser ilaçları piyasasını büyük ölçüde tekelinde bulundurduğu; kanser tedavisinde kullanılan ilaçların satışını yaptıkları, ayrıca sahte kanser ilaçlarının yurt içi ve yurt dışında dağıtımını üstlendikleri raporda yer alıyor. Raporda özetle şunlar vurgulanıyor:

Türkiye’de ilaç imalatı yok

“Amerikan gazetelerinden sahte kanser ilaçlarının Türkiye’de imal edildiği şeklindehaberler verilerek dünya genelinde gündem oluşturulmuştur. Yapılan bu soruşturma ile ülkemizde sahte kanser ilacı imalatının bulunmadığ; son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş ilaçlara yeni tarihli ilaç kutularının ve prospektüslerinin basımının yapıldığı ağırlıklı olarak Suriye uyruklu şahısların ülkemizde sahte kanser ilacı pazarlaması yaptıkları tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında bazı özel hastaneler de sahte kanser ilaçlarının kullanıldığı belirlenmiş; bu ilaçları hastaneye yasa dışı alımını yapan şahıslar tespit edilmiştir. Ayrıca suç örgütü yöneticilerinden Hasan T.’nin, ünlü bir ailenin evine de ilaç satışı yaptığı tespit edilmiştir.

İzledikleri yöntemler

1-Kanser ilaçlarının piyasa değeri 1.000 ila 15.000 TL fiyat aralığında olduğu, bu fiyat aralığından yüzde 20 düşük fiyat aralığında sahtelerinin satışının yapıldığı,

2-İlaçların benzerliğinden dolayı, 3 TL fiyatla satılan bir ilacın tüpü üzerindeki sticker baskının değiştirilip, kanser ilaçlarının kutularına bu sahte stickerlarının yapıştırıldığı tesbit edilmiştir.

3-Ayrıca Tüberküloz tedavisinde kullanılan bazı ilaç tüpleri ile kanser ilaçlarının tüpleri benzerliğinden dolayı ilacın tüpü üzerindeki sticker baskının değiştirilerek kanser ilaçlarının kutu ve stickerlarına yapıştırıldığı,

4-Sahte kanser ilaçları ülkemize Azerbeycan, Tunus, Mısır, Libya, Ürdün bölgelerinden getirilmektedir.

Bakanlık da açıkladı

Sahte ilaca savaş açan Sağlık Bakanlığı ise yapılan operasyonlarla ilgili olarak internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada özetle şunlar vurgulandı:

“Antikanser ilaçlar, antibiyotikler, cinsel gücü artırıcı ve zayıflatıcı ürünler sahte ve yasa dışı yollarla dağıtımı yapılmaya çalışılan ilaçlar arasında yer almaktadır. Pangea Operasyonu ile dünya çapında 59 tutuklama, 41 milyon dolar değerinde 9,8 milyon potansiyel tehlikeli ilaç ele geçirilmiştir. Ülkemizde ayrıca dünya çapında 99 üye ülkenin katılımı ile gerçekleşen sahte ve kaçak ilaç konusunda İnterpol tarafında yürütülen bir çalışmaya da destek verilmektedir.