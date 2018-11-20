'Tarihi geçmiş ilaçlar tehlikeli atık statüsünde'

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, kullanılmadan çöpe atılan ilaçların kimyasal madde olduğuna dikkat çekerek insan ve çevre sağlığı açısından büyük tehlike yarattığını söyledi.

Türkiye\'de yıllık 55 milyar lira civarında sağlık sektörüne para harcandığını belirten Oda Başkanı Ersun Özkan, \"Bunun içinde ilaca harcanan para ise 17 milyar lira civarında. Sağlık harcamalarının yaklaşık yüzde 35\'i ilaca gidiyor\" dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı\'nın ilaç harcamalarıyla ilgili ciddi tasarruf tedbirleri uygulamaya çalıştığını anlatan Özkan, \"Fakat bu tedbirler çok karşılık bulmuş değil. İlacın doğru kullanılması için daha fazla çaba harcanması gerekiyor\" diye konuştu.

EKSİKLER VAR

Türkiye\'de akılcı ilaç kullanımıyla ilgili ciddi eksikliklerin bulunduğunu savunan Özkan, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Evlerimizde birçok ilacın eksik ve yarım kullanıldığı görülüyor. \'Ağrı kesici\' diye antibiyotik kullanılıyor. Komşunun kullandığı ilaçları kullanıyoruz. Dolayısıyla tasarruf yaparken bence sıfırdan başlamak gerekiyor. Halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerek. Boş yere ilaç kullanılmamalıdır. Tasarruf olarak Sağlık Uygulama Tebliği ile birlikte ilaçların verilme koşullarını zorlaştırarak bir şeyler yapmaya çalışılıyor, bu da diğer taraftan hasta mağduriyetlerine yol açıyor. Bu işin özünde akılcı ilaç kullanımı geliyor. Bununla ilgili gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Eczacı Odaları\'nın ciddi çalışmaları var ama bunlar maalesef şimdiye kadar çok da yeterli değil.\"

\'TEHLİKELİ ATIK SAYILIYOR

Türkiye\'de kullanılmadan atılan ilaçlarla ilgili bir çalışma yapılmadığını da aktaran Özkan, şunları kaydetti:

\"SGK\'nın bu konuyla ilgili kendi hastalarına yönelik bir çalışması vardı ama biz bunun da yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Türkiye\'de kullanılmayan ilaçlarla ilgili henüz resmi bir kayıt tutulmamış. Kullanılmayan ilaçların ekonomik zararı kadar doğaya ve çevreye de zararı var. Yönetmeliklerde bu konuyla ilgili bir eksiklik var. Miadı dolmuş ilaçlar tehlikeli atık statüsüne giriyor. Dolayısıyla tehlikeli atıkların, atık imha tesislerinde bertaraf edilmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye\'de bugün bir tek Kocaeli\'de bu tesis var. Türkiye\'de herkes bu konuda yönetmeliği çiğniyor, elindeki ilacı çöpe atıyor. Evsel atıklarla birlikte çöpe karışan ilaçlar sonuçta kimyasal maddelerdir. Hem çöpü toplayanlara ve o çevrede yaşayan insanlara zarar verirken hem de suya ve doğaya karışarak ayrıca zararı var. Bununla ilgili daha ciddi çalışmalar yapılıp her evde özellikle miadı dolmuş ilaçların toplanması gerek. Çünkü bunlar tehlikeli atık. Tehlikeli atıkların çöpe atılmaması gerekiyor ama bununla ilgili bugüne kadar pek bir çalışma yapılmadı. Mutlak suretle ilgili bakanlıkların önderliğinde bir çözüm bulunmalıdır.\"



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