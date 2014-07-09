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Spor
Deutsche Welle

Tarihi galibiyet manşetlerde

Dünya spor basını Almanya'nın ev sahibi Brezilya karşısında aldığı tarihi galibiyete geniş yer verdi.

09 Temmuz 2014 14:41


Dünya Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi Brezilya, Almanya ile yapacağı yarı final karşılaşmasından önce son derece umutluydu. Bu umut Brezilya spor basınına da yansımış ve yarı finalin sadece şampiyonluğa götüren yoldaki küçük bir engel olduğu şeklinde değerlendirmeler yapılmıştı.

7:1'lik hezimetin ardından Brezilya gazeteleri son derece ağır ve radikal manşetlerle yayımlandı. Ülkenin en büyük spor gazetelerinden Lance: “Brezilya hiç böyle utanç verici duruma düşmemişti. Almanya karşısında tarihi hezimete uğradık, Ronaldo da dünya şampiyonalarındaki gol krallığını kaybetti”, diyor.

Folha ve O Dia gazeteleri dev puntolarla yazılmış tek bir kelimeyle manşet atmış: “Katliam!”

Avrupa spor basını da Alman milli takımının başarısı karşısında şapka çıkarıyor. Daily Telegraph gazetesi “Almanya'nın ev sahibi Brezilya'yı dize getirdiğini” yazarken Daily Mail “fevkalade Almanlardan” söz ediyor. Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesi Alman onbirinnin sergilediği futbola “olağanüstü ve eşsiz” sıfatlarını yakıştırmış.

Günlük Fransız spor gazetelerinden L'Equipe akıl almaz galibiyeti “inanılmaz bir sonuç” olarak nitelerken İspanyol Marca Almanya'nın 7:1'lik başarısının “tarihi boyutlarını” öne çıkardığı yorumunda “Brezilya'nın bu lekeyi hiçbir zaman silemeyeceğini” yazıyor.

ABD'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden USA Today oldukça sığ bir yakıştırmayla Almanya'nın zaferle sonuçlanan futbolunu İkinci Dünya Savaşı'ndaki savaş taktiğine (Blitzkrieg) benzetmiş. CNN Televizyonu ise ev sahibini teselli edercesine şu cümleleri kullandı: “Önce hayret, ardından gözyaşları. Brezilya'nın şampiyonluk hayalleri söndü. Ev sahibi, Almanya tarafından 7:1'lik skorla aşağılandı.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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