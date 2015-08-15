Tarihi fark yiyen Barcelona ümitli: Rövanşı 4-0'dan çevirecek biri varsa...

İspanya Süper Kupası ilk maçında Athletic Bılbao'dan 4-0'lık fark yiyen Barcelona'da teknik direktör Luis Enrique, rövanş maçında tarihi bir geri dönüş gerçekleştirebileceklerine inanıyor. İspanyol teknik adam, "4-0'dan turu çevirebilecek bir takım varsa; bu takım Barcelona'dır" dedi.

Hafta arasında Sevilla'yı yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazanan Barcelona, İspanya Süper Kupası ilk maçında Athletic Bilbao karşısında hezimete uğradı...

Aritz Aduriz'in hat-trick yaptığı maçı 4-0 kaybeden Katalan ekibi, pazartesi gecesi Nou Camp'ta oynanacak rövanş karşılaşmasında tarihi bir geri dönüşü gerçekleştirmeye çalışacak.

Ntvspor'da yer alan habere göre, alınan farklı yenilgiye rağmen teknik direktör Luis Enruique'nin takımına güveni tam...

İspanyol teknik direktör, "4-0'dan turu çevirebilecek bir takım varsa; bu takım Barcelona'dır" sözleriyle oyuncularına güven aşılarken, rövanş maçında çok farklı bir görüntü çizeceklerini dile getirdi. UEFA Süper Kupası'ndaki Sevilla maçında 120 dakika oynayan bazı futbolcuları dinlendiren Luis Enrique, Bilbao karşısında Bartra, Vermaelen, Sergi Roberto ve Adriano gibi çok fazla şans bulamayan isimlere şans verdi.

3 günde bir maç oynamaları nedeniyle rotasyona gitmek zorunda olduklarının altını çizen Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, ağır yenilginin sorumluluğunu üstüne aldığını ifade etti. Sevılla'nın ardından Athletic Bilbao'dan da 4 gol yemeleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Luis Enrique; savunmada daha dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı.