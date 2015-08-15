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Spor

Barcelona tarihi fark yedi

İspanya Süper Kupası ilk maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi

15 Ağustos 2015 12:44

Athletic Bilbao, La Liga'yı, Kral Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan Barcelona'yı İspanya Süper Kupa ilk maçında 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

İspanya Süper Kupası ilk maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geldi. Nuevo San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 4-0'lık skorla kazandı. Athletic'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada savunmacı Mikel San Jose, 53, 62 ve 68. dakikada penaltıdan Aritz Aduriz attı.

Barcelona ile Athletic Bilbao arasındaki İspanya Süper Kupa rövanş mücadelesi 17 Ağustos'ta Camp Nou'da oynanacak.

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