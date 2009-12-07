Tarihi evi kepçeyle yıktılar

T24 -Bodrum Gümüşlük’te bulunan ve ABD’de yaşayan bir Türk turizmciye ait olan koruma altındaki 200 yıllık tarihi ev perşembe gecesi yıkıldı.



Gözaltına alınan 34 yaşındaki kepçe operatörü Cengiz Kalman, “İki kişi gelip parasını sabah vereceklerini söyleyerek evi yıkmamızı istedi. Ben de yıktım” dedi.



ABD´nin California eyaletinde oturan Ergun Berksoy´un SİT alanında yer alan, 600 metrekarelik bahçe içindeki tek katlı, denize sıfır konumdaki 200 yıllık tarihi evi, geçen Perşembe günü saat 23.00 sıralarında kepçe ve balyoz darbeleriyle yıkıldı. Çevredekiler, gece yapılan yıkımdan rahatsız olarak durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu´ndan onaylı evin izinsiz olarak yıkıldığını belirleyerek, kepçe operatörü Cengiz Kalman ile iki yardımcısını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kepçe operatörü Kalman ifadesinde, “İki kişi gelip, paramızı sabah vereceklerini söyleyerek, inşaata başlayacakları için evi gece yıkmamızı istedi. Evin kime ait olduğunu bilmiyorduk” dedi. Jandarmanın ifadelerine başvurduğu üç şüpheli savcının talimatıyla kontrollü olarak serbest bırakıldı.



Geçmişte jandarma karakolu olarak da kullanılan tarihi evinin bilgisi olmadan yıkıldığı öğrenen Berksoy, sorumlular hakkında dava açılması için İzmir´deki avukatına talimat verdi.



Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, “O ev uzun süredir kullanılmıyordu. Ancak, yıkımla alakamız yok. Kimseye de bu konuda bir talimat vermedik. Belediyemiz, gece yarısı yıkım yapmaz. Yıkılacak bir yer varsa onu yasalar çerçevesinde gündüz yıkar. Tarihi evin kim tarafından yıkıldığını biz de merak ediyoruz’’ dedi.

