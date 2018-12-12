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Tarihi eser ve gök taşı satmaya çalışırken yakalandılar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da tarihi eserler ve gök taşı satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı

12 Aralık 2018 18:14

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da tarihi eserler ve gök taşı satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda aralarında tarihi eser niteliğinde 2 kitap ile 4 parça gök taşının da bulunduğu çok sayıda eser ele geçirildi.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yapacağı değerlendirilen 3 şüpheli takibe alındı. Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Aramada tarihi eser niteliğinde 2 kitap, Zeus heykeli, 4 parça gök taşı, 2 kolye, 4 yüzük ve 140 sikke ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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