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Tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait testiler ele geçirildi

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu belirtilen, pişmiş topraktan yapılmış 3 testi ele geçirdi

09 Mart 2018 20:22

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Mahmudiye ilçesinde, jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu belirtilen, pişmiş topraktan yapılmış 3 testi ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ihbar üzerine, Hamidiye Mahallesi\'ndeki dinlenme tesisinde park halindeki 2 otomobilde arama yaptı. Araç bagajlarında; içinde şarap mayası olan, Roma dönemine ait olduğu belirtilen, pişmiş topraktan yapılmış 3 testi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, H.K., H.T., C.D., E.C., İ.S., H.U. ve Y.A.\'yı gözaltına aldı. 7 şüphelinin sorgulamaları tamamlandıktan sonra \'tarihi eser kaçakçılığı\' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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