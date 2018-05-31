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Tarihi eser operasyonunda kalem tabanca ele geçti

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da polisin tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, suikast silahı olarak bilinen kalem tabanca ele geçirildi

31 Mayıs 2018 14:11

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da polisin tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, suikast silahı olarak bilinen kalem tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ihbar üzerine Merzifon ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, kiremitten yapılma 6 parça obje ile 2 parça metal obje ve toplu tabancanın yanı sıra suikast silahı olarak bilinen kalem tabanca ele geçirildi. Evsahibi Sefer D. gözaltına alındı.

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