Tarihi eser kaçakçılığından tutuklanan İngiliz'den iddialar

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, tatilde dalış yaparken bulduğu sikkelerle kentten ayrılmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan İngiliz 52 yaşındaki T.R., 6 hafta sonra serbest bırakıldı. Ülkesine dönen ve röportaj veren T.R., DEAŞ militanlarıyla aynı koğuşta kaldığını ve gladyatör tarzı dövüştürüldüğünü iddia etti.

Turgutreis Mahallesi\'ndeki bir otele eşi ve üç çocuğu ile birlikte tatile gelen emekli ambulans şoförü T.R., geçen Ağustos ayında çıktığı günübirlik tekne turunda dalışa yasaklı bölge olan Yassıada yakınlarında dalış gerçekleştirdi. T.R., denizin dibinde bulduğu 13 bronz sikkeyi kendisine sakladı. Tatilini tamamlayan T.R., Milas- Bodrum Havalimanı\'na eşi ve üç çocuğuyla gitti. T.R., X-Ray cihazından geçerken, tarihi paralar belirlendi. T.R.\'nin çantasında yapılan aramada, bronz ve yaklaşık 800 yıllık olduğu belirtilen 13 tarihi sikke bulundu. Gözaltına alınan T.R., tutuklandı.

Altı hafta tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan T.R., ülkesine döndü.

KOMİK İDDİALAR

Ülkesindeki Sunday Mirror isimli gazeteye röportaj veren T.R., infaz koruma memurlarının kendisini bir başka tutuklu ile ölümüne dövüşmeye zorladığını, DEAŞ militanlarıyla aynı koğuşta kalmak zorunda bırakıldığını iddia etti. T.R., \"Bir sabah infaz koruma memurları tarafından alınıp, küçük bir odaya tıkıldım. İçeride takma adı \'cellat\' olan bir tutuklu vardı. Bir gece onun bağırışlarına \'Tanrı Kraliçeyi Korusun\' marşıyla karşılık verdiğim için, gladyatör tarzı, ölümüne bir dövüş tertiplemişti. Sadece infaz koruma memurlarının beni çekip aldıklarını hatırlıyorum. Onu yerde kanlar içinde yığılmış gördüm. Ellerim şişmiş ve morarmıştı\" dedi.

T.R. ayrıca cezaevinde metal bir karyolada battaniye, çarşaf ve yastık verilmeden uyumaya zorlandığını da iddia etti.

